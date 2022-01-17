У Львові лікарі провели складну операцію 57-річному мешканцю області. У нього ноги зігнулися під кутом 90 градусів і не розгиналися, тому він два роки міг ходити лише навпрсядки.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об’єднанні Львова. Чоловік зі Львова 10 років тому переїхав жити у село й оселився на горищі батьківської хати. Він спав там і у холодну пору року. Горище було невисоке, тож чоловікові доводилося підгинати ноги.

Після першої ж зими у невисокому та прохолодному приміщенні Ігор помітив проблеми з ходьбою: аби розрівняти ноги, йому уже доводилося докладати зусиль.

Симптоми, які минули з потеплінням, повернулися з першими прохолодними ночами. За наступну зиму ноги чоловіка зігнулися під кутом 90 градусів, і він більше нічого не міг з цим зробити.

– Хвороба прогресувала, у нього утворилися контрактури обох кульшових суглобів, колінних, м’язів та сухожиль. Простими словами – вони “закам’яніли” і пересуватися Ігор міг уже лише на колінах, – зазначили у лікарні.

Два роки тому Ігоря у такому стані забрав до Львова брат. Кілька місяців він шукав лікарів, які б змогли допомогти чоловіку. Прооперувати чоловіка погодилися хірурги 8-ї лікарні Першого ТМО Львова.

Операцію провели у два етапи. Через складність ситуації працювати лікарям довелося уже не з м’язами та сухожиллями, які були скороченими, а з кістками. Їх на обох ногах розрізали та фіксували імплантати в положенні, яке відповідає природному стану. Першу операцію на правій нозі Ігореві зробили відразу, другу – через місяць.

– Усе минуло успішно. І хоча чоловік ще не бігає, але вперше за два останні роки він випрямляє ноги та робить кроки, – додали у лікарні.

Медики кажуть, що після тривалої реабілітації чоловік зможе знову нормально ходити.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова