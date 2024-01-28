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Двое пациентов получили здоровые почки: во Львове проведена очередная успешная трансплантация

28 января 2024, 15:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція

Специалисты больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова провели очередную успешную трансплантацию почек: жизненно необходимые органы получили сразу два пациента, находившиеся на диализе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники больницы.

Пересадка была единственным спасением

— Оба пациента из Львовской области. Они долгое время страдали почечной недостаточностью, поэтому нуждались в диализе. Единственным спасением была трансплантация, — говорится в сообщении.

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По словам медиков, на этой неделе ЕГИСТ определил, что органы мужчины, мозг которого умер, идеально подходят именно этим двум пациентам. Семья умершего засвидетельствовала разрешение на изъятие трансплант-координаторам.

Как чувствуют себя пациенты

Сообщается, что обе операции прошли успешно. Пациенты сейчас стабильны, в хорошем настроении. В их глазах слезы радости, потому что они вернутся к своей жизни уже без заместительной почечной терапии.

Команда медиков больницы Святого Луки выражает искренние соболезнования семье донора и благодарит родных за непростое решение, которое позволило спасти несколько жизней.

Источник: Первое медобъединение Львова

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Львов Медики трансплантація органів
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