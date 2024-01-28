Фахівці лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова провели чергову успішну трансплантацію нирок: життєво необхідні органи отримали одразу два пацієнти, які перебували на діалізі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники лікарні.

Пересадка була єдиним порятунком

– Обидва пацієнти з Львівської області. Вони тривалий час страждали на ниркову недостатність, тому потребували діалізу. Єдиним порятунком була трансплантація, – йдеться в повідомленні.

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За словами медиків, цього тижня ЄДІСТ визначив, що органи чоловіка, мозок якого помер, ідеально підходять саме цим двом пацієнтам. Родина померлого засвідчила дозвіл на вилучення трансплант-координаторам.

Як почуваються пацієнти

Повідомляється, що обидві операції пройшли успішно. Пацієнти зараз стабільні, у гарному настрої. В їхніх очах сльози радості, бо нарешті вони повернуться до свого життя вже без замісної ниркової терапії.

Команда медиків лікарні Святого Луки висловлює щирі співчуття родині донора та дякує рідним за непросте рішення, яке дало змогу врятувати кілька життів.