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Эксперты объяснили, почему объятия делают нас не только счастливыми, но и здоровыми

21 января 2024, 13:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
обійми
Источник: Pixabay

Сегодня, 21 января, в Международный день объятий, эксперты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины рассказали, как эти чудесные проявления человеческих эмоций делают нас счастливыми и здоровыми.

И в радости, и в печали

Мы обнимаем других, когда взволнованы, счастливы, грустны или пытаемся утешить. И, как оказывается, объятия делают нас здоровее и счастливее, — отметили в ЦОЗ

По словам экспертов, результаты исследования, проведенного учеными  Университета Карнеги-Меллона, Питтсбург, Пенсильвания, свидетельствуют о том, что те, кто обнимает и те, кого заключают в объятия, реже болеют.

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Улучшить сон, уменьшить боль

Также с самого рождения ребенка объятия или прикосновения улучшают его сон.

Кроме того, объятия высвобождают окситоцин (его еще называют “гормоном объятий” и “гормоном любви”), а это улучшает самочувствие и даже способно уменьшить болевые ощущения.

Существуют исследования, доказывающие, что объятия помогают снизить уровень стресса, уровень кровяного давления, а следовательно, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Справиться со стрессом

Прикосновения других людей помогают нам справиться со стрессом . Однако, когда прикосновения вызывают дискомфорт или не считаются безопасными (как во время пандемии коронавируса), жесты самоприкосновения, такие как приложение руки к сердцу, могут стать альтернативным способом.

Объятия также способны усиливать сексуальное желание, поскольку высвобождается дофамин, стимулирующий мозг искать удовольствие. А еще дофамин может улучшить память и концентрацию внимания.

Сколько раз в день нужно обниматься

Помните, что объятия нужны ежедневно. Ибо, как говорила американская семейная психолог Вирджиния Сатир, для выживания человеку нужно обниматься 4 раза в день, для поддержки – 8 раз, для роста – 12.

Источник
Центр общественного здоровья
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