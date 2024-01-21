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Експерти пояснили, чому обійми роблять нас не тільки щасливими, а й здоровими

21 Січня 2024, 13:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
обійми
Джерело: Pixabay

Сьогодні, 21 січня, у Міжнародний день обіймів, експерти Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України розповіли, як ці чудові прояви людських емоцій роблять нас щасливими та здоровими.

І в радості, і в печалі

– Ми обіймаємо інших коли схвильовані, щасливі, сумні або намагаємося втішити. І, як виявляється, обійми роблять нас здоровішими та щасливішими, – зазначили в ЦГЗ.

За словами експертів, результати дослідження вчених Університету Карнегі-Меллона, Піттсбург, Пенсільванія, свідчать про те, що ті, хто обіймає, та ті, кого занурюють в обійми, рідше хворіють.

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Покращити сон, зменшити біль

Також від самого народження дитини обійми чи дотики покращують її сон.
Крім того, обійми вивільняють окситоцин (його ще називають “гормоном обіймів” і “гормоном любові”), а це покращує самопочуття та навіть здатне зменшити больові відчуття.

Є дослідження, які доводять, що обійми допомагають знизити рівень стресу, рівень кров’яного тиску, а отже, знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Впоратися зі стресом

Дотики інших людей допомагають нам впоратися зі стресом. Однак, коли дотики викликають дискомфорт або не вважаються безпечними (як під час пандемії коронавірусу), жести самодотику, як-от докладання руки до серця, можуть стати альтернативним способом.

Обійми також здатні посилювати сексуальне бажання, оскільки вивільняється дофамін, який стимулює мозок шукати задоволення. А ще дофамін може поліпшити пам’ять і концентрацію уваги.

Скільки разів на день потрібно обійматися

Пам’ятайте, що обійми потрібні щодня. Бо, як казала американська сімейна психологиня Вірджинія Сатир, для виживання людині потрібно обійматися 4 рази на день, для підтримки – 8 разів, для зростання – 12.

Джерело
Центр громадського здоров’я
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