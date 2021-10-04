В Чернигове разоблачили очередную схему изготовления поддельных тестов на коронавирус и сертификатов о вакцинации.

Еще в июне 2021 года двое местных жителей организовали нелегальный бизнес. Они предлагали клиентам одного из местных туристических агентств, которые ехали отдыхать за границу, фальшивые справки.

Граждане не должны были делать никаких тестов и уколов. За 400-500 грн они получали поддельный результат теста на коронавирус, а за 1,5 тыс. — фальшивое свидетельство об иммунизации.

Ежемесячно они в среднем производили около 350 тестов и 150 международных сертификатов, и зарабатывали нечестным путем около 400 тыс. грн.

Правоохранители провели обыски и изъяли документы. Следователи открыли уголовное производство.

После того, как в Украине ввели сертификаты о вакцинации от коронавируса, начали появляться сообщения о нелегальном изготовлении таких документов. Полиция разоблачала врачей, представителей турфирм. В то же время такие действия являются незаконными, за них предусмотрена ответственность.

Получить настоящий документ можно после двух уколов и визита к семейному врачу.