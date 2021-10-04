У Чернігові викрили чергову схему виготовлення підробних тестів на коронавірус та сертифікатів про вакцинацію.

Ще у червні 2021 року двоє місцевих мешканців організували нелегальний бізнес. Вони пропонували клієнтам одного з місцевих туристичних агентств, які їхали відпочивати за кордон, фальшиві довідки.

Громадяни не мали робити жодних тестів та уколів. Натомість за 400-500 грн вони отримували підробний результат тесту на коронавірус, а за 1,5 тис. – фальшиве свідоцтво про імунізацію.

Щомісяця вони у середньому виготовляли близько 350 тестів та 150 міжнародних сертифікатів та заробляли нечесним шляхом близько 400 тис. грн.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили документи. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Після того, як в Україні запровадили сертифікати про вакцинацію від коронавірусу, почали з’являтися повідомлення про нелегальне виготовлення таких документів. Поліція викривала лікарів, представників турфірм. Водночас такі дії є незаконними, за них передбачена відповідальність.

Отримати справжній документ можна після двох уколів та візиту до сімейного лікаря.