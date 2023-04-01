Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Фронт не останется без лекарств: волонтеры и дальше смогут их закупать

1 апреля 2023, 19:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лекарства
Источник: Depositphotos
Волонтери і надалі зможуть закуповувати всі необхідні лікарські засоби для відправки на фронт,  заявила голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак .

— У рамках місцевих органів влади, місцевих адміністрацій пропрацьовані алгоритми, коли волонтери можуть купувати ліки так само напряму в дистриб’юторів певними партіями для того, щоб відправляти на фронт, — сказала Гусак.

Водночас вона зазначила, що треба більш вимогливо підходити до відбору ліків.

Гусак додала, що не потрібно заліковувати тих хлопців і дівчат, що зараз воюють на фронті. Будь-які ліки повинні застосовуватися за призначенням лікаря.

Читайте также:
таблеткиС апреля е-рецепт на все рецептурные лекарства: что нужно знать

У всіх містах України без рецепта можна придбати антибактеріологічні препарати для військових потреб. Такі ліки можуть придбати підрозділи ЗСУ, військові адміністрації, волонтери та благодійники.

Сейчас смотрят

Джерело: Єдині новини

Теги
лікування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь