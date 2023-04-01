Волонтери і надалі зможуть закуповувати всі необхідні лікарські засоби для відправки на фронт, заявила голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак .

— У рамках місцевих органів влади, місцевих адміністрацій пропрацьовані алгоритми, коли волонтери можуть купувати ліки так само напряму в дистриб’юторів певними партіями для того, щоб відправляти на фронт, — сказала Гусак.

Водночас вона зазначила, що треба більш вимогливо підходити до відбору ліків.

Гусак додала, що не потрібно заліковувати тих хлопців і дівчат, що зараз воюють на фронті. Будь-які ліки повинні застосовуватися за призначенням лікаря.

У всіх містах України без рецепта можна придбати антибактеріологічні препарати для військових потреб. Такі ліки можуть придбати підрозділи ЗСУ, військові адміністрації, волонтери та благодійники.

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Джерело: Єдині новини