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Фронт не залишиться без ліків: волонтери і надалі зможуть їх закуповувати

1 Квітня 2023, 19:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лекарства
Джерело: Depositphotos
Волонтери і надалі зможуть закуповувати всі необхідні лікарські засоби для відправки на фронт,  заявила голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак .

– У рамках місцевих органів влади, місцевих адміністрацій пропрацьовані алгоритми, коли волонтери можуть купувати ліки так само напряму в дистриб’юторів певними партіями для того, щоб відправляти на фронт, – сказала Гусак.

Водночас вона зазначила, що треба більш вимогливо підходити до відбору ліків.

Гусак додала, що не потрібно заліковувати тих хлопців і дівчат, що зараз воюють на фронті. Будь-які ліки повинні застосовуватися за призначенням лікаря.

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У всіх містах України без рецепта можна придбати антибактеріологічні препарати для військових потреб. Такі ліки можуть придбати підрозділи ЗСУ, військові адміністрації, волонтери та благодійники.

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Джерело: Єдині новини

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