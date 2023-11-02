В Закарпатской области с диагнозом гепатит А в медицинские учреждения госпитализированы 11 человек, 5 из них — дети. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВА Анатолий Пшеничный.

По словам эксперта, с начала 2023 года на Закарпатье выявили 125 случаев опасной инфекции.

Сейчас смотрят

Инкубационный период гепатита А

— У гепатита А длинный инкубационный период — шесть недель. Больной становится заразным в последние 7-10 дней инкубационного периода. Как только появляется желтуха, больной перестает выделять возбудитель, — объяснили эпидемиологи области.

По их словам, госпитализация рассматривается как оказание медицинской помощи, а не средство изоляции больного.

Вакцины против гепатита А

По словам эпидемиологов области, вакцин против гепатита А в регионе мало, поэтому все, кто хочет вакцинироваться, могут приобрести их за свой счет.