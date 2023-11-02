У Закарпатській області з діагнозом гепатит А до медичних закладів госпіталізовано 11 осіб, 5 з них – діти. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний.

За словами експерта, від початку 2023 року на Закарпатті виявили 125 випадків небезпечної інфекції.

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Інкубаційний період гепатиту А

– Гепатит А має довгий інкубаційний період – шість тижнів. Хворий стає заразним в останні 7-10 днів інкубаційного періоду. Щойно з’являється жовтяниця, хворий перестає виділяти збудник, – пояснили епідеміологи області.

За їхніми словами, госпіталізація розглядається як надання медичної допомоги, а не засіб ізоляції хворого.

Вакцини проти гепатиту А

За словами епідеміологів області, вакцин проти гепатиту А у регіоні мало, тож усі, хто хоче вакцинуватися, можуть придбати їх власним коштом.