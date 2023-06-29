Что делать, если вдруг произойдет самое страшное — теракт на ЗАЭС. Как спастись и кому грозит гипотетическая опасность.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил в программе Мы — Украина.

Самая главная задача сейчас — не допустить этого теракта. Этим, конечно, занимаются другие компетентные органы и структуры. А медики делают свое дело, отметил министр. Прежде всего, развеивают слухи и проводят организационные мероприятия.

Если коротко, Ляшко призвал не распространять слухи относительно того, стоит или не стоит принимать йодид калия. Слушайте только специалистов, подчеркнул министр. Они точно разбираются в ситуации.

Таблеток от радиации не существует, есть только те, которые защищают щитовидную железу от поглощения радиоактивного йода и облучения.

Эти таблетки медики уже раздали жителям прилегающих к ЗАЭС территорий, конечно, кроме оккупированных.

Стоит понимать, что во время радиационной аварии невозможно защитить всех на 100%.

Однако, есть алгоритм действий, по которому будут действовать органы власти, чтобы обезопасить максимум людей в зоне поражения. Постоянно проводятся соответствующие учения.

Если подрыв оккупантами ЗАЭС все же произойдет, органы власти через все возможные средства коммуникации разъяснят, что нужно сделать в первую очередь, во вторую и так далее.

Минздрав также разработал и проверил свои системы оповещения, которые будут работать во время взрыва.

По всем подсчетам, для Киева нет угрозы в случае ядерного теракта на ЗАЭС.

Источник: Ми — Україна