Що робити, якщо раптом станеться найстрашніше – теракт на ЗАЕС. Як врятуватися і кому загрожує гіпотетична небезпека.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив у програмі Ми – Україна.

Найголовніше завдання зараз – не допустити цього теракту. Цим, звісно, займаються інші компетентні органи та структури. А медики роблять своє діло, зазначив міністр. Передусім, розвіюють чутки і проводять організаційні заходи.

Якщо коротко, Ляшко закликав не поширювати чутки щодо того, варто чи не варто приймати йодид калію. Слухайте лише фахівців, наголосив міністр. Вони достеменно розбираються в ситуації.

Таблеток від радіації немає, є лише ті, які захищають щитоподібну залозу від поглинання радіоактивного йоду і опромінення.

Ці таблетки медики вже роздали жителям прилеглих до ЗАЕС територій, звісно, крім окупованих.

Варто розуміти, що під час радіаційної аварії неможливо захистити всіх на 100%.

Проте є алгоритм дій, за яким діятимуть органи влади, щоб убезпечити максимум людей у зоні ураження. Постійно проводяться відповідні навчання.

Якщо підрив окупантами ЗАЕС все таки відбудеться, органи влади через усі можливі засоби комунікації роз’яснять, що потрібно зробити у першу чергу, у другу і так далі.

МОЗ також розробило й перевірило свої системи оповіщення, які працюватимуть під час вибуху.

За всіма підрахунками, для Києва немає загрози у разі ядерного теракту на ЗАЕС.

Джерело: Ми – Україна