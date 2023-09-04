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Гнойный абсцесс уже разрушил кость: во Львове спасли ребенка с тяжелым воспалением уха

4 сентября 2023, 12:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Охматдит Львів

Специалисты Львовской областной детской больницы Охматдет спасли 3-летнего Богдана из Пустомытовского района, у которого воспаление уха перешло в тяжелый гнойный абсцесс.

Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook.

У 3-летнего Богдана был отит, который перешел в мастоидит. Гнойный процесс разрушил кость, и гной из сосцевидного отростка височной кости проник под кожу и сформировал большой абсцесс.

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— Мы вытащили около 10 мл гноя. Это очень много! Если ничего не делать, то кость дальше гниет. А мозг близко. Семья вовремя обратилась, мы вовремя изготовили компьютерную томографию и быстро прооперировали, — подчеркнул руководитель Клиники головы и шеи Федор Юрочко.

По словам медика, у малыша, скорее всего, была агрессивная инфекция и стремительное течение отита.

Фото: ЛОДБ Охматдет

Источник
ЛОДКЛ Охматдит
Теги
Львов Медики Операция Охматдит
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