Специалисты Львовской областной детской больницы Охматдет спасли 3-летнего Богдана из Пустомытовского района, у которого воспаление уха перешло в тяжелый гнойный абсцесс.

Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook.

У 3-летнего Богдана был отит, который перешел в мастоидит. Гнойный процесс разрушил кость, и гной из сосцевидного отростка височной кости проник под кожу и сформировал большой абсцесс.

— Мы вытащили около 10 мл гноя. Это очень много! Если ничего не делать, то кость дальше гниет. А мозг близко. Семья вовремя обратилась, мы вовремя изготовили компьютерную томографию и быстро прооперировали, — подчеркнул руководитель Клиники головы и шеи Федор Юрочко.

По словам медика, у малыша, скорее всего, была агрессивная инфекция и стремительное течение отита.

Фото: ЛОДБ Охматдет