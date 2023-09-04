Фахівці Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит врятували 3-річного Богдана з Пустомитівського району, у якого запалення вуха перейшло у важкий гнійний абсцес.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

У 3-річного Богдана був отит, який перейшов у мастоїдит. Гнійний процес зруйнував кістку, і гній із соскоподібного відростка скроневої кістки проник під шкіру і сформував великий абсцес.

– Ми витягли близько 10 мл гною. Це дуже багато! Якщо нічого не робити, то кістка далі гниє. А мозок близько. Сім’я вчасно звернулася, ми вчасно зробили комп’ютерну томографію і швидко прооперували, – наголосив керівник Клініки голови та шиї Федір Юрочко.

За словами медика, у малюка, найімовірніше, була агресивна інфекція та стрімкий перебіг отиту.

Фото: ЛОДЛ Охматдит