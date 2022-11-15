На проспекте Бажана в Дарницком районе Киева 60-летний мужчина застрял в лифте после того, как произошло аварийное отключение электроэнергии. Он пытался выбраться самостоятельно.

Об этом случае сообщили сотрудники патрульной полиции столицы.

По их словам, когда свет отключили, лифт, в котором спускался мужчина, застрял между третьим и четвертым этажами. Он решил выбраться самостоятельно. В итоге упал в лифтовую шахту.

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Сообщается, что на место вызвали полицию и аварийную службу, которая открыла дверь.

— На дне шахты находился мужчина, который жаловался на боль в ногах и руке. Стражи порядка вместе с жильцами дома осторожно вытащили гражданина и передали врачам. Медики госпитализировали 60-летнего мужчину с многочисленными травмами, – говорится в сообщении.

Напоминаем, что в столице продолжаются плановые и аварийные отключения света, связанные с повреждения объектов энергетической инфраструктуры российскими оккупантами.