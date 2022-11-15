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Госпіталізований з численними травмами: киянин намагався вибратися зі знеструмленого ліфта

15 Листопада 2022, 15:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
скорая
Джерело: Depositphotos

На проспекті Бажана в Дарницькому районі Києва 60-річний чоловік застряг у ліфті після того, як сталося аварійне відключення електроенергії. Він намагався вибратися самостійно.

Про цей випадок повідомили співробітники патрульної поліції столиці.

За їхніми словами, коли світло відключили, ліфт, в якому спускався чоловік, застряг між третім і четвертим поверхами. Він вирішив вибратися самостійно. В результаті впав у ліфтову шахту.

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Повідомляється, що на місце викликали поліцію і аварійну службу, яка відкрила двері.

– На дні шахти знаходився чоловік, який скаржився на біль в ногах і руці. Правоохоронці разом з мешканцями будинку обережно витягли громадянина і передали лікарям. Медики госпіталізували 60-річного чоловіка з численними травмами, – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що у столиці тривають планові та аварійні відключення світла, пов’язані з пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури російськими окупантами.

Джерело
УНІАН
Теги
Відключення електроенергії Київ Медики
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