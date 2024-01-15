Украинцы не представляют свою жизнь без борща, а корейцы – без кимчи. Количество его разновидностей просто поражает, ведь в Корее его предлагают к завтраку, обеду, ужину и даже на обычный перекус.

Факты ICTV узнали, что такое кимчи, в чем его польза и как это блюдо можно приготовить в домашних условиях.

Что такое кимчи и что входит в состав

Кимчи – это традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей. Основным продуктом является пекинская капуста, которую обычно маринуют в специальном миксе из перца, чеснока, имбиря и других ингредиентов. Все это придает кимчи особый вкус и аромат, содержит высокую концентрацию пищевых волокон, но при этом мало калорий.

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Одна порция обеспечивает организм более 50% рекомендуемой дневной нормы витамина С и каротина. А еще это источник витаминов А, B1, В2, кальция, железа и молочнокислых бактерий, в частности Lactobacillus kimchii.

Говорят, что во время вспышки атипичной пневмонии 2003 года многие люди считали, что кимчи может защитить от инфекции. И хотя не было никаких научных доказательств в подтверждение этого мнения, продажи кимчи выросли на 40%.

Как приготовить кимчи: традиционный рецепт

Одним из преимуществ домашнего кимчи является то, что вы можете использовать любимые ингредиенты и контролировать процесс брожения, чтобы удовлетворить собственные вкусовые рецепторы. Итак, вам понадобится:

Ингредиенты:

4 кг пекинской капусты

4 л воды

285 г каменной соли

97 г обычной поваренной соли

Для маринада:

2 ст. л. рисовой муки

1,5 стакана воды

141 г острого перца чили

540 г редьки дайкон

1 ст. л. мелкой морской соли

3,5 ст. л. корейского рыбного соуса

2 ст. л. соленых ферментированных креветок

90 г шнитт-лука

140 г моркови

42 г измельченного чеснока

1/2 ст. л. молотого имбиря

2 ст. л. сахара

75 г лука

Приготовление:

Разрежьте капусту пополам, а затем на четверти. Натрите каждый кусок солью и дайте постоять в течение нескольких часов для выделения сока. Приготовьте маринад. Смешайте чили, чеснок, имбирь, рыбный соус и другие ингредиенты. Маринование овощей. Промойте капусту, а затем добавьте маринад. Добавьте остальные нарезанные овощи и хорошо перемешайте. Переложите смесь в герметичную посуду или банку. Закройте и оставьте при комнатной температуре на несколько дней для созревания. После нескольких дней переместите кимчи в холодильник.

Это базовый рецепт, но существует множество вариаций кимчи в зависимости от региона и личных предпочтений. Поэтому экспериментируйте с ингредиентами и их количеством, чтобы создать собственный вкус кимчи.