Украинцы не представляют свою жизнь без борща, а корейцы – без кимчи. Количество его разновидностей просто поражает, ведь в Корее его предлагают к завтраку, обеду, ужину и даже на обычный перекус.
Факты ICTV узнали, что такое кимчи, в чем его польза и как это блюдо можно приготовить в домашних условиях.
Что такое кимчи и что входит в состав
Кимчи – это традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей. Основным продуктом является пекинская капуста, которую обычно маринуют в специальном миксе из перца, чеснока, имбиря и других ингредиентов. Все это придает кимчи особый вкус и аромат, содержит высокую концентрацию пищевых волокон, но при этом мало калорий.
Одна порция обеспечивает организм более 50% рекомендуемой дневной нормы витамина С и каротина. А еще это источник витаминов А, B1, В2, кальция, железа и молочнокислых бактерий, в частности Lactobacillus kimchii.
Говорят, что во время вспышки атипичной пневмонии 2003 года многие люди считали, что кимчи может защитить от инфекции. И хотя не было никаких научных доказательств в подтверждение этого мнения, продажи кимчи выросли на 40%.
Как приготовить кимчи: традиционный рецепт
Одним из преимуществ домашнего кимчи является то, что вы можете использовать любимые ингредиенты и контролировать процесс брожения, чтобы удовлетворить собственные вкусовые рецепторы. Итак, вам понадобится:
Ингредиенты:
- 4 кг пекинской капусты
- 4 л воды
- 285 г каменной соли
- 97 г обычной поваренной соли
Для маринада:
- 2 ст. л. рисовой муки
- 1,5 стакана воды
- 141 г острого перца чили
- 540 г редьки дайкон
- 1 ст. л. мелкой морской соли
- 3,5 ст. л. корейского рыбного соуса
- 2 ст. л. соленых ферментированных креветок
- 90 г шнитт-лука
- 140 г моркови
- 42 г измельченного чеснока
- 1/2 ст. л. молотого имбиря
- 2 ст. л. сахара
- 75 г лука
Приготовление:
- Разрежьте капусту пополам, а затем на четверти.
- Натрите каждый кусок солью и дайте постоять в течение нескольких часов для выделения сока.
- Приготовьте маринад. Смешайте чили, чеснок, имбирь, рыбный соус и другие ингредиенты.
- Маринование овощей. Промойте капусту, а затем добавьте маринад.
- Добавьте остальные нарезанные овощи и хорошо перемешайте.
- Переложите смесь в герметичную посуду или банку. Закройте и оставьте при комнатной температуре на несколько дней для созревания.
- После нескольких дней переместите кимчи в холодильник.
Это базовый рецепт, но существует множество вариаций кимчи в зависимости от региона и личных предпочтений. Поэтому экспериментируйте с ингредиентами и их количеством, чтобы создать собственный вкус кимчи.