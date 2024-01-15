Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Фото Новости здоровья

Острая и хрустящая: рецепт вкусной закуски кимчи

15 января 2024, 17:44
Марина Мелехова редактор
Кімчі з пекінскої капусти
Источник: Unsplash

Украинцы не представляют свою жизнь без борща, а корейцы – без кимчи. Количество его разновидностей просто поражает, ведь в Корее его предлагают к завтраку, обеду, ужину и даже на обычный перекус.

Факты ICTV узнали, что такое кимчи, в чем его польза и как это блюдо можно приготовить в домашних условиях.

Что такое кимчи и что входит в состав

Кимчи – это традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей. Основным продуктом является пекинская капуста, которую обычно маринуют в специальном миксе из перца, чеснока, имбиря и других ингредиентов. Все это придает кимчи особый вкус и аромат, содержит высокую концентрацию пищевых волокон, но при этом мало калорий.

Сейчас смотрят

Одна порция обеспечивает организм более 50% рекомендуемой дневной нормы витамина С и каротина. А еще это источник витаминов А, B1, В2, кальция, железа и молочнокислых бактерий, в частности Lactobacillus kimchii.

Говорят, что во время вспышки атипичной пневмонии 2003 года многие люди считали, что кимчи может защитить от инфекции. И хотя не было никаких научных доказательств в подтверждение этого мнения, продажи кимчи выросли на 40%.

Как приготовить кимчи: традиционный рецепт

Одним из преимуществ домашнего кимчи является то, что вы можете использовать любимые ингредиенты и контролировать процесс брожения, чтобы удовлетворить собственные вкусовые рецепторы. Итак, вам понадобится:

Ингредиенты:

  • 4 кг пекинской капусты
  • 4 л воды
  • 285 г каменной соли
  • 97 г обычной поваренной соли

Для маринада:

  • 2 ст. л. рисовой муки
  • 1,5 стакана воды
  • 141 г острого перца чили
  • 540 г редьки дайкон
  • 1 ст. л. мелкой морской соли
  • 3,5 ст. л. корейского рыбного соуса
  • 2 ст. л. соленых ферментированных креветок
  • 90 г шнитт-лука
  • 140 г моркови
  • 42 г измельченного чеснока
  • 1/2 ст. л. молотого имбиря
  • 2 ст. л. сахара
  • 75 г лука

Приготовление:

  1. Разрежьте капусту пополам, а затем на четверти.
  2. Натрите каждый кусок солью и дайте постоять в течение нескольких часов для выделения сока.
  3. Приготовьте маринад. Смешайте чили, чеснок, имбирь, рыбный соус и другие ингредиенты.
  4. Маринование овощей. Промойте капусту, а затем добавьте маринад.
  5. Добавьте остальные нарезанные овощи и хорошо перемешайте.
  6. Переложите смесь в герметичную посуду или банку. Закройте и оставьте при комнатной температуре на несколько дней для созревания.
  7. После нескольких дней переместите кимчи в холодильник.

Это базовый рецепт, но существует множество вариаций кимчи в зависимости от региона и личных предпочтений. Поэтому экспериментируйте с ингредиентами и их количеством, чтобы создать собственный вкус кимчи.

Читайте также:
квашена капустаКвашеная капуста: диетологи объяснили, для кого она полезна, а для кого вредна

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь