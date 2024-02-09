Українці не уявляють свого життя без борщу, а корейці – без кімчі. Кількість різновидів цієї страви просто вражає, адже в Кореї її пропонують до сніданку, обіду, вечері і навіть звичайного перекусу.

Факти ICTV дізнавалися, що таке кімчі, у чому користь страви та як її можна приготувати в домашніх умовах.

Що таке кімчі: що входить до складу

Кімчі – це традиційна корейська страва з ферментованих овочів. Основним продуктом є пекінська капуста, яку зазвичай маринують у спеціальному міксі з перцю, часнику, імбиру та інших інгредієнтів. Усе це надає кімчі особливого смаку та аромату, містить високу концентрацію харчових волокон, але водночас мало калорій.

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Одна порція забезпечує організм понад 50% рекомендованої денної норми вітаміну С і каротину. А ще це джерело вітамінів А, B1, В2, кальцію, заліза та молочнокислих бактерій, зокрема Lactobacillus kimchii.

Подейкують, що під час спалаху атипової пневмонії 2003 року багато людей вважали, що кімчі може захистити від інфекції. І хоча не було жодних наукових доказів на підтвердження цієї думки, продажі кімчі зросли на 40%.

Як приготувати кімчі: традиційний рецепт

Однією з переваг домашнього кімчі є те, що ви можете використовувати улюблені інгредієнти та контролювати процес бродіння, щоб задовольнити власні смакові рецептори. Отже, вам знадобляться такі продукти:

Інгредієнти:

4 кг пекінської капусти

4 л води

285 г кам’яної солі

97 г звичайної кухонної солі

Для маринаду:

2 ст. л. рисового борошна

1,5 склянки води

141 г гострого перцю чилі

540 г редьки дайкон

1 ст. л. дрібної морської солі

3,5 ст. л. корейського рибного соусу

2 ст. л. солоних ферментованих креветок

90 г шніт-цибулі

140 г моркви

42 г подрібненого часнику

1/2 ст. л. меленого імбиру

2 ст. л. цукру

75 г цибулі

Приготування:

Розріжте китайську капусту навпіл, а потім на чверті. Натріть кожен шматок сіллю і дайте постояти протягом кількох годин для виділення соку. Приготуйте маринад. Змішайте чилі, часник, імбир, рибний соус та інші інгредієнти в мисці. Маринування овочів. Промийте капусту, а потім додайте до маринаду. Додайте інші нарізані овочі і добре перемішайте. Перекладіть суміш у герметичний посуд чи банку. Закрийте та залиште за кімнатної температури на декілька днів для дозрівання. Після кількох днів перемістіть кімчі в холодильник.

Це базовий рецепт, але існує безліч варіацій кімчі залежно від регіону та особистих вподобань. Тож експериментуйте з інгредієнтами та їх кількістю, щоб створити власний смак кімчі.