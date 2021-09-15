После четвертой операции, перенесенной 12-летним Василием из Ивано-Франковской области, врачи сказали, что с его ногой все в порядке.

Страдания мальчика начались в конце зимы, когда во время игры в снежки, одна из них попала ему в бедро. Образовалась большая гематома, которая не рассасывалась, а вызывала усиливающуюся боль.

Пришлось обращаться за помощью к врачам. Амбулаторное лечение не помогло. Парня госпитализировали в больницу в Ивано-Франковске, а позже родители отвезли его в областную детскую больницу Охматдет во Львове.

Оказалось, что гематома уже нагноилась. Мальчика прооперировали заведующий хирургическим отделением больницы Роман Стеник и детский хирург Олег Содома. Состояние раны улучшилось, но на десятый день у Василия поднялась температура.

При обследовании нашли плотное образование, заподозрили опухоль. Но онколог это исключил.

Во время операции по удалению образования возникло кровотечение. К бригаде врачей подключился сосудистый хирург из Львовской областной клинической больницы Роман Трутяк.

— Стенка вены была воспалена и во время операции треснула. Венозное кровотечение остановили, но при проверке кровотока увидели, что в бедренной артерии образовался тромб. Удалили и его, — рассказал Роман Трутяк.

Страдания мальчика на этом должны были завершиться, потому что прогресс в лечении был. Ему разрешили ехать домой.

А через месяц Василий снова вернулся в больницу — опять кровотечение.

— Место, где было хирургическое вмешательство, плохо заживало. Рана не становилась больше, но она росла вглубь, и ее дном была прооперированная артерия. А есть такое правило: если сосуд долго контактирует с внешней средой, жди кровотечения, — сказал Роман Трутяк.

На ангиографе обнаружили псевдоаневризму — расширение сосуда. Такой себе мешочек с кровью. Сначала думали, что кровоточит именно он. Но тщательное обследование показало, что дело в прооперированной артерии: инфекция уничтожила нити, которыми сшили сосуд.

Пришлось делать еще одну, уже четвертую операцию. Подкожную вену, взяв со здоровой ноги, пустили в обход проблемного места на больной артерии, затем ликвидировали псевдоаневризму.

В начале сентября 12-летний Василий снова приехал во Львов, но на этот раз на контрольный осмотр. С ногой, к счастью, все в порядке, и врачи разрешили ему уже ездить на велосипеде и плавать.

Хирурги Центра сердца и сосудов Больницы скорой помощи Львова вместе с польским коллегами провели успешную операцию по протезированию и пластике на митральном клапане сердца. Ее уникальность заключалась в том, что вмешательство проводилось через небольшой, длиной всего пять сантиметров, разрез между ребрами. Этот малоинвазивный метод уже позволил спасти две жизни.