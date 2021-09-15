Після четвертої операції, яку переніс 12-річний Василь з Івано-Франківщини, лікарі сказали, що з його ногою все гаразд.

Страждання хлопчика почалися наприкінці зими, коли під час гри в сніжки, одна з них влучила йому в стегно. Утворилася велика гематома, яка не розсмоктувалася, а викликала дедалі сильніший біль.

Довелося звертатися по допомогу до лікарів. Амбулаторне лікування не допомогло. Хлопця госпіталізували в лікарню в Івано-Франківську, та згодом батьки відвезли його до обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ у Львові.

Виявилося, що гематома уже нагноїлася. Хлопця прооперували завідувач хірургічного відділення лікарні Роман Стеник і дитячий хірург Олег Содома. Стан рани покращився, але на десятий день у Василя підвищилася температура.

Під час обстеження знайшли щільне утворення, запідозрили пухлину. Та онколог це виключив.

Під час операції з видалення утворення виникла кровотеча. До бригади лікарів підключився судинний хірург зі Львівської обласної клінічної лікарні Роман Трутяк.

– Стінка вени була запалена і під час операції тріснула. Венозну кровотечу зупинили, але під час перевірки кровотоку побачили, що у стегновій артерії утворився тромб. Видалили і його, – розказав Роман Трутяк.

Страждання хлопчика на цьому мали завершитися, бо прогрес у лікуванні був. Йому дозволили поїхати додому.

Та за місяць Василь знову повернувся до лікарні – знову кровотеча.

– Місце, де було хірургічне втручання, погано загоювалося. Рана не ставала більшою, але вона росла вглиб, і її дном була прооперована артерія. А є таке правило: якщо судина тривалий час контактує із зовнішнім середовищем, чекай кровотечі, – каже Роман Трутяк.

На ангіографі виявили псевдоаневризму – розширення судини. Такий собі мішечок з кров’ю. Спершу думали, що кровоточить саме він. Але ретельніше обстеження показало, що справа у прооперованій артерії: інфекція знищила нитки, якими зшили судину.

Довелося робити ще одну, уже четверту операцію. Підшкірну вену, яку взяли зі здорової ноги, пустили в обхід проблемного місця на хворій артерії, потім ліквідували псевдоаневризму.

На початку вересня 12-річний Василь знову приїхав до Львова, але цього разу на контрольний огляд. З ногою, на щастя, все гаразд, і лікарі дозволили йому вже їздити на велосипеді та плавати.

Хірурги Центру серця та судин Лікарні швидкої допомоги Львова разом з польським колегами провели успішну операцію з протезування та пластики на мітральному клапані серця. Її унікальність полягала в тому, що втручання проводилося через невеликий, всього п’ять сантиметрів завдовжки, розріз між ребрами. Цей малоінвазивний метод вже дав змогу врятувати два життя.