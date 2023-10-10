Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект, который назвали Запрет Skittles. Он не разрешает использовать пищевые добавки, вызывающие рак.

Сообщается, что компании-производители опасных сладостей должны будут в течение трех лет либо изменить рецепты 12 тыс. нездоровых продуктов, либо им грозят нешуточные штрафы до $10 тыс.

Отмечается, что законопроект запрещает четыре популярные добавки, которые связаны с раком, болезнями и расстройствами настроения. Это бромированное растительное масло, бромат калия, пропилпарабен и красный краситель № 3.

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Закон вступит в силу в январе 2027 года. Другие штаты, такие как Нью-Йорк, рассматривают возможность введения аналогичных запретов.

Пищевые компании в свою очередь назвали эту меру запутанной и угрожающей поднятию цен на продукты питания.

Напомним, что Европейский Союз уже объявил вне закона опасные для здоровья добавки в пищевых продуктах, что вынудило компании вносить изменения в рецептуру своей продукции.