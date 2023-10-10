Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав законопроєкт, який назвали Заборона Skittles. Він не дозволяє використовувати харчові добавки, що викликають рак.

Повідомляється, що компанії-виробники небезпечних солодощів повинні будуть протягом трьох років або змінити рецепти 12 тис. нездорових продуктів, або їм загрожують неабиякі штрафи до $10 тис.

Зазначається, що законопроєкт забороняє чотири популярні добавки, які пов’язані з раком, хворобами та розладами настрою. Це бромована рослинна олія, бромат калію, пропілпарабен і червоний барвник № 3.

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Закон набуде чинності в січні 2027 року. Інші штати, як-от Нью-Йорк, розглядають можливість запровадження аналогічних заходів.

Харчові компанії зі свого боку назвали цей захід заплутаним і таким, що загрожує підняттю цін на продукти харчування.

Нагадаємо, що Європейський Союз уже оголосив поза законом небезпечні для здоров’я добавки в харчових продуктах, що змусило компанії вносити зміни в рецептуру своєї продукції.