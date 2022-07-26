При содействии Министерства здравоохранения и Министерства цифровой трансформации украинские медики получат 10 тыс. ноутбуков.

— Техника закуплена французским Министерством экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета по просьбе украинских властей, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что современные функциональные устройства уже в пути в учреждения здравоохранения и скоро будут помогать врачам в ежедневной работе.

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— Еще до начала войны мы сформировали для себя важную цель – сделать так, чтобы каждый врач имел собственный персональный компьютер, скоростной интернет и еще больше возможностей для предоставления качественных и доступных медицинских услуг, — отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Ноутбуки сделают ежедневную работу медиков более эффективной, а также облегчат взаимодействие с пациентами в онлайн-режиме, выразила уверенность замминистра цифровой трансформации Валерия Ионан.