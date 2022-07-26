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Гуманитарка из Франции: 10 тыс. ноутбуков для украинских медиков уже в пути

26 июля 2022, 10:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

При содействии Министерства здравоохранения и Министерства цифровой трансформации украинские медики получат 10 тыс. ноутбуков.

— Техника закуплена французским Министерством экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета по просьбе украинских властей, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что современные функциональные устройства уже в пути в учреждения здравоохранения и скоро будут помогать врачам в ежедневной работе.

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— Еще до начала войны мы сформировали для себя важную цель – сделать так, чтобы каждый врач имел собственный персональный компьютер, скоростной интернет и еще больше возможностей для предоставления качественных и доступных медицинских услуг, — отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Ноутбуки сделают ежедневную работу медиков более эффективной, а также облегчат взаимодействие с пациентами в онлайн-режиме, выразила уверенность замминистра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Источник
Минздрав
Теги
гуманітарка Медики МОЗ Украины Франция
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