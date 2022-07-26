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Гуманітарка із Франції: 10 тис. ноутбуків для українських медиків вже в дорозі

26 Липня 2022, 10:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

За сприяння Міністерства охорони здоров’я та Міністерства цифрової трансформації українські медики отримають 10 тис. ноутбуків.

– Техніка закуплена французьким Міністерством економіки, фінансів, промислового і цифрового суверенітету на прохання української влади, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що сучасні функціональні пристрої вже в дорозі до закладів охорони здоров’я і скоро допомагатимуть лікарям у щоденній роботі.

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– Ще до початку війни ми сформували для себе важливу мету – зробити так, щоб кожен лікар мав власний персональний комп’ютер, швидкісний Інтернет і ще більше можливостей для надання якісних і доступних медичних послуг, – зазначила заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Ноутбуки зроблять щоденну роботу медиків більш ефективною, а також полегшать взаємодію з пацієнтами в онлайн-режимі, висловила впевненість заступник міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Джерело
МОЗ
Теги
гуманітарка Медики МОЗ України Франція
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