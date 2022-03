— Тайвань пишет тем, что поддержит народ Украины в то время, когда они нуждаются, гуманитарным пожертвованием медицинских товаров, – сказал Цай Инвень, президент самоуправляемого островного государства. — Наша страна и народ стоят вместе с Украиной.

#Taiwan is proud to support the people of #Ukraine in their time of need with a humanitarian donation of medical supplies. Our country & people #StandWithUkraine. pic.twitter.com/FpWDo6khms

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) March 1, 2022