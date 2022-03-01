Тайвань у вівторок відправив в Україну 27 тонн медичних товарів на тлі війни з Росією.

– Тайвань пишається тим, що підтримає народ України у час, коли вони потребують, гуманітарним пожертвуванням медичних товарів, – сказав Цай Інвень, президент самокерованої острівної держави. – Наша країна і народ стоять разом з Україною. #Taiwan is proud to support the people of #Ukraine in their time of need with a humanitarian donation of medical supplies. Our country & people #StandWithUkraine. pic.twitter.com/FpWDo6khms

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) March 1, 2022

Лікарі із Ізраїлю вирішили допомогти українцям, які потерпають від наслідків вторгнення Росії. За інформацією очільника правління в ГО Вектор права Романа Верхоляка, до країни їдуть ізраїльські фахівці.

Джерело: АА