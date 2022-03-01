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Гуманітарна допомога: Тайвань відправив 27 тонн медичних товарів в Україну

1 Березня 2022, 11:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гуманітрана допомога
Джерело: Depositphotos

Тайвань у вівторок відправив в Україну 27 тонн медичних товарів на тлі війни з Росією.

– Тайвань пишається тим, що підтримає народ України у час, коли вони потребують, гуманітарним пожертвуванням медичних товарів, – сказав Цай Інвень, президент самокерованої острівної держави. – Наша країна і народ стоять разом з Україною.

#Taiwan is proud to support the people of #Ukraine in their time of need with a humanitarian donation of medical supplies. Our country & people #StandWithUkraine. pic.twitter.com/FpWDo6khms

Лікарі із Ізраїлю вирішили допомогти українцям, які потерпають від наслідків вторгнення Росії. За інформацією очільника правління в ГО Вектор права Романа Верхоляка, до країни їдуть ізраїльські фахівці.

Джерело: АА

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