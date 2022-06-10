Платформа доставки лекарств Liki24 запустила гуманитарную помощь для украинцев. Теперь на сайте можно приобрести лекарства из Европы за одну копейку.

Что предполагает и как получить гуманитарную помощь — читайте в нашем материале.

Какие лекарства можно получить

На сайте Liki24 в категории Гуманитарная помощь представлены товары, которые европейские партнеры передали Украине в качестве гуманитарной помощи.

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Среди лекарств можно найти — обезболивающие, антисептики, лекарства для ЖКТ, витамины, предметы гигиены для женщин и детей и тому подобное.

Команда Liki24 предупреждает, что товары представлены в ассортименте от европейских производителей, поэтому вам могут прийти лекарства от другого производителя или в другом количестве, чем указано на сайте. К тому же, некоторые упаковки могут быть неполными, потому что передаются из европейских больниц.

Все лекарства на сайте стоят 0.01 грн, но их количество ограничено.

— Мы отправляем все, что есть в наличии с вашего заказа, без дополнительного согласования. Отслеживайте состояние заказа в приложении, — отмечают на сайте.

Кроме того, доставка гуманитарной помощи осуществляется только по почте, поэтому вам придется заплатить еще 69 грн за доставку.

Как получить лекарство

Перед всем, вам нужно их заказать:

зайдите на сайт Liki24 в категории Гуманитарная помощь

выберите необходимые вам товары и нажмите Купить ;

; перейдите в Корзину и оформите заказ — укажите номер телефона, город, отделение почты, ФИО и способ оплаты.

Готово! Заказ принят. Мы можете отслеживать свою посылку через приложение Liki24.