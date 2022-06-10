Платформа доставки ліків Liki24 запустила гуманітарну допомогу для українців. Тепер на сайті можна придбати ліки з Європи за одну копійку.

Що передбачає та як отримати гуманітарну допомогу – читайте в нашому матеріалі.

Які ліки можна отримати

На сайті Liki24 в категорії Гуманітарна допомога представлені товари, які європейські партнери передали Україні в якості гуманітарної допомоги.

Зараз дивляться

Серед ліків можна знайти – знеболювальні, антисептики, ліки для ШКТ, вітаміни, предмети гігієни для жінок та дітей тощо.

Команда Liki24 попереджає, що товари представлені в асортименті від європейських виробників, тому вам можуть прийти ліки від іншого виробника або в іншій кількості, ніж вказано на сайті. До того ж, деякі упаковки можуть бути неповними, бо передаються з європейських лікарень.

Усі ліки на сайті вартують 0.01 грн, але їх кількість обмежена.

– Ми відправляємо все, що є в наявності з вашого замовлення, без додаткового узгодження. Відслідковуйте стан замовлення в застосунку, – зазначають на сайті.

Крім того, доставка гуманітарної допомоги здійснюється лише поштою, тому вам доведеться заплатити ще 69 грн за доставку.

Як отримати ліки

Перед усім, вам потрібно їх замовити:

зайдіть на сайт Liki24 в категорії Гуманітарна допомога

оберіть необхідні вам товари та натисніть Купити ;

; перейдіть в Кошик та оформіть замовлення – вкажіть номер телефону, місто, відділення пошти, ПІБ та спосіб оплати.

Готово! Замовлення прийнято. Ми можете відслідковувати свою посилку через застосунок Liki24.