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Хотела родить мальчика: в Пакистане целитель забил беременной женщине гвоздь в голову

11 февраля 2022, 11:49
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
поліція, пакистан

В Пакистане беременная жительница города Пешавар очень хотела родить сына. Чтобы осуществить свою мечту, она обратилась к целителю, который посоветовал забить в голову гвоздь.

У женщины уже есть трое детей — все девочки. Забеременев в четвертый раз, она сделала УЗИ на третьем месяце, которое показало, что должна родиться еще одна девочка.

Поэтому она обратилась к целителю за помощью. Тот посоветовал вбить в лоб гвоздь, чтобы родить мальчика. Шаман дал женщине амулет, молитву и сам гвоздь для проведения ритуала.

Женщина пришла домой и реализовала совет. Родственники нашли ее всю в крови. Они пытались вынуть гвоздь из головы и остановить кровотечение, но не удалось. Поэтому беременную госпитализировали.

Рентген показал, что пятисантиметровый гвоздь пронзил верхнюю часть лба женщины, но не попал в мозг. По словам врачей, ей повезло, что она выжила, пришла в себя и может говорить.

— Она сказала, что женщина из ее города сделала то же самое и родила мальчика, хотя УЗИ показало, что ее нерожденный ребенок был девочкой, — сказал невролог Хайдер Сулеман, который лечил пострадавшую.

В больнице женщина рассказала, что решилась на это, поскольку в четвертый раз забеременела девочкой, а муж хотел сына. Он пригрозил, что покинет ее, если на этот раз не родится мальчик.

По словам специалистов, чтобы забить гвоздь в голову, использовался молоток или другой тяжелый предмет. Женщина сначала сказала персоналу больницы, что сама забила гвоздь себе в голову по совету целителя, а позже добавила, что именно он совершил этот поступок.

Целители популярны в Пакистане среди людей, которые ищут духовные решения своих проблем. Большинство из них — исламские священнослужители и другие религиозные люди.

Инцидент привлек внимание властей. Полиция изучает материалы, чтобы разобраться в этом деле. Они создали специальную команду, чтобы привлечь к ответственности мошенника, который “играл с жизнью” невинной женщины. Также группа выяснит, почему врач пострадавшей не сообщил об инциденте в полицию.

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Источник: The Times of India

Фото: Capital City Police Peshawar

Теги
вагітність , Пакистан
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