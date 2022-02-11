В Пакистане беременная жительница города Пешавар очень хотела родить сына. Чтобы осуществить свою мечту, она обратилась к целителю, который посоветовал забить в голову гвоздь.

У женщины уже есть трое детей — все девочки. Забеременев в четвертый раз, она сделала УЗИ на третьем месяце, которое показало, что должна родиться еще одна девочка.

Поэтому она обратилась к целителю за помощью. Тот посоветовал вбить в лоб гвоздь, чтобы родить мальчика. Шаман дал женщине амулет, молитву и сам гвоздь для проведения ритуала.

Женщина пришла домой и реализовала совет. Родственники нашли ее всю в крови. Они пытались вынуть гвоздь из головы и остановить кровотечение, но не удалось. Поэтому беременную госпитализировали.

Рентген показал, что пятисантиметровый гвоздь пронзил верхнюю часть лба женщины, но не попал в мозг. По словам врачей, ей повезло, что она выжила, пришла в себя и может говорить.

— Она сказала, что женщина из ее города сделала то же самое и родила мальчика, хотя УЗИ показало, что ее нерожденный ребенок был девочкой, — сказал невролог Хайдер Сулеман, который лечил пострадавшую.

В больнице женщина рассказала, что решилась на это, поскольку в четвертый раз забеременела девочкой, а муж хотел сына. Он пригрозил, что покинет ее, если на этот раз не родится мальчик.

По словам специалистов, чтобы забить гвоздь в голову, использовался молоток или другой тяжелый предмет. Женщина сначала сказала персоналу больницы, что сама забила гвоздь себе в голову по совету целителя, а позже добавила, что именно он совершил этот поступок.

Целители популярны в Пакистане среди людей, которые ищут духовные решения своих проблем. Большинство из них — исламские священнослужители и другие религиозные люди.

سوشل میڈیا پر خاتون کی تصویر وائرل سی سی پی او عباس احسن کےنوٹس پر ایس پی سٹی کافوری اقدام،متاثرہ خاتون کا ہسپتال انٹری ڈیٹا کی پوچھ گچھ کے لئے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچ گئے،ہسپتال انتظامیہ سے ملاقات کی کمپیوٹر انٹری سمیت سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی متاثرہ خاتون کی شناخت کا عمل جاری pic.twitter.com/B1uHMRS9Cx — Capital City Police Peshawar (@PeshawarCCPO) February 8, 2022

Инцидент привлек внимание властей. Полиция изучает материалы, чтобы разобраться в этом деле. Они создали специальную команду, чтобы привлечь к ответственности мошенника, который “играл с жизнью” невинной женщины. Также группа выяснит, почему врач пострадавшей не сообщил об инциденте в полицию.

Источник: The Times of India

Фото: Capital City Police Peshawar