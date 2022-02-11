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Хотіла народити хлопчика: у Пакистані цілитель забив вагітній жінці цвях у голову

11 Лютого 2022, 11:49
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
поліція, пакистан

У Пакистані вагітна жителька міста Пешавар дуже хотіла народити сина. Щоб здійснити свою мрію, вона звернулася до цілителя, який порадив забити у голову цвях.

У жінки вже є троє дітей – всі дівчата. Завагітнівши вчетверте, вона зробила УЗД на третьому місяці, яке показало, що має народитися ще одна дівчинка.

Тому вона звернулася до цілителя по допомогу. Той порадив вбити у чоло цвях, щоб народити хлопчика. Шаман дав жінці амулет, молитву та сам цвях для проведення ритуалу.

Жінка прийшла додому та реалізувала пораду. Родичі знайшли її усю в крові. Вони намагалися вийняти цвях з голови та зупинити кровотечу, але не вдалося. Тому вагітну госпіталізували.

Рентген показав, що п’ятисантиметровий цвях пронизав верхню частину чола жінки, але не потрапив в мозок. За словами лікарів, їй пощастило, що вона вижила, притомна і може говорити.

– Вона сказала, що жінка з її міста зробила те ж саме і народила хлопчика, хоча УЗД показало, що її ненароджена дитина була дівчинкою, – сказав невролог Хайдер Сулеман, який лікував постраждалу.

У лікарні жінка розповіла, що наважилася на це, оскільки вчетверте завагітніла дівчинкою, а чоловік хотів сина. Він пригрозив, що покине її, якщо цього разу не народиться хлопчик.

За словами спеціалістів, щоб забити цвях у голову, використовувався молоток або інший важкий предмет. Жінка спочатку сказала персоналу лікарні, що сама забила цвях собі в голову за порадою цілителя, а пізніше додала, що саме він зробив цей вчинок.

Цілителі популярні в Пакистані серед людей, які шукають духовні рішення своїх проблем. Більшість з них – ісламські священнослужителі та інші релігійні люди.

Інцидент привернув увагу влади. Поліція вивчає матеріали, щоб розібратися у цій справі. Вони створили спеціальну команду, щоб притягнути до відповідальності шахрая, який “грав із життям” невинної жінки. Також група з’ясує, чому лікар постраждалої не повідомив про інцидент в поліцію.

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Джерело: The Times of India

Фото: Capital City Police Peshawar

Теги
вагітність , Пакистан
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