Рентген показав, що п’ятисантиметровий цвях пронизав верхню частину чола жінки, але не потрапив в мозок. За словами лікарів, їй пощастило, що вона вижила, притомна і може говорити.

Жінка прийшла додому та реалізувала пораду. Родичі знайшли її усю в крові. Вони намагалися вийняти цвях з голови та зупинити кровотечу, але не вдалося. Тому вагітну госпіталізували.

– Вона сказала, що жінка з її міста зробила те ж саме і народила хлопчика, хоча УЗД показало, що її ненароджена дитина була дівчинкою, – сказав невролог Хайдер Сулеман, який лікував постраждалу.

У лікарні жінка розповіла, що наважилася на це, оскільки вчетверте завагітніла дівчинкою, а чоловік хотів сина. Він пригрозив, що покине її, якщо цього разу не народиться хлопчик.

За словами спеціалістів, щоб забити цвях у голову, використовувався молоток або інший важкий предмет. Жінка спочатку сказала персоналу лікарні, що сама забила цвях собі в голову за порадою цілителя, а пізніше додала, що саме він зробив цей вчинок.

Цілителі популярні в Пакистані серед людей, які шукають духовні рішення своїх проблем. Більшість з них – ісламські священнослужителі та інші релігійні люди.

سوشل میڈیا پر خاتون کی تصویر وائرل سی سی پی او عباس احسن کےنوٹس پر ایس پی سٹی کافوری اقدام،متاثرہ خاتون کا ہسپتال انٹری ڈیٹا کی پوچھ گچھ کے لئے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچ گئے،ہسپتال انتظامیہ سے ملاقات کی کمپیوٹر انٹری سمیت سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی متاثرہ خاتون کی شناخت کا عمل جاری pic.twitter.com/B1uHMRS9Cx — Capital City Police Peshawar (@PeshawarCCPO) February 8, 2022

Інцидент привернув увагу влади. Поліція вивчає матеріали, щоб розібратися у цій справі. Вони створили спеціальну команду, щоб притягнути до відповідальності шахрая, який “грав із життям” невинної жінки. Також група з’ясує, чому лікар постраждалої не повідомив про інцидент в поліцію.

Джерело: The Times of India

Фото: Capital City Police Peshawar