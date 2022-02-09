В Луцке хирурги достали из мочевых пузырей двух мальчиков в возрасте 10-15 лет десятки магнитных шариков. Подростки засунули их в уретру, чтобы усилить ощущения во время мастурбации.

Об этом сообщили в Волынском областном пренатальном центре.

— За последние три месяца в заведении успешно прооперировали два идентичных случая эвакуации магнитных шариков из мочевого пузыря мальчиков в возрасте 10-15 лет, — отметили в центре.

В обоих случаях врачи выполнили цистотомию мини-лапаротомным доступом. Из мочевого пузыря изъяли 62 и 24 магнитных шариков. Послеоперационный период у этих пациентов прошел без осложнений, их выписали домой в удовлетворительном состоянии.

По словам медиков, в последние годы они столкнулись с проблемой посторонних тел не только ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) и ТБД (трахеобронхиального дерева), но и инородных тел мочевого пузыря. Такая сознательно приобретенная патология несет большую опасность для юных пациентов, о последствиях которой они не задумываются.

Недавно 16-летняя девушка попала в больницу с тушью для ресниц в прямой кишке. Также врачам приходится доставать термометры или даже провода.

В центре призвали родителей уделять больше внимания своим детям, объяснять и предостерегать от опасности и в конце концов, не покупать игрушек, которые не подходят детям по возрасту. Ведь вовремя выявленная проблема нивелирует риски и минимизирует опасность.

Источник: Волынский областной перинатальный центр, 12 канал

Фото: Волынский областной перинатальный центр,