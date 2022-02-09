У Луцьку хірурги дістали з сечових міхурів двох хлопчиків віком 10-15 років десятки магнітних кульок. Підлітки засунули їх в уретру, щоб посилити відчуття під час мастурбації.

Про це повідомили у Волинському обласному пренатальному центрі.

– За останні три місяці у закладі успішно прооперували два ідентичні випадки евакуації магнітних кульок з сечового міхура хлопчиків віком 10-15 років, – зазначили у центрі.

В обох випадках лікарі виконали цистотомію міні-лапаротомним доступом. Із сечового міхура вилучили 62 та 24 магнітних кульок. Післяопераційний період у цих пацієнтів пройшов без ускладнень, їх виписали додому у задовільному стані.

За словами медиків, в останні роки вони зіштовхнулися з проблемою сторонніх тіл не лише ШКТ (шлунково-кишкового тракту) та ТБД (трахеобронхіального дерева), але і сторонніх тіл сечового міхура. Така свідомо набута патологія несе неабияку небезпеку для юних пацієнтів, про наслідки якої вони не задумуються.

Нещодавно 16-річна дівчина потрапила до лікарні з тушшю для вій у прямій кишці. Також лікарям доводиться діставати термометри або й навіть дроти.

У центрі закликали батьків приділяти більше уваги своїм дітям, пояснювати та застерігати від небезпеки та й зрештою, не купувати іграшок, які не підходять дітям за віком. Адже вчасно виявлена проблема нівелює ризики та мінімізує небезпеку.

Джерело: Волинський обласний перинатальний центр, 12 канал

Фото: Волинський обласний перинатальний центр