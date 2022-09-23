Ежегодно эксперты сервиса Numbeo составляют рейтинг Health Care Index for Country. Речь идет о сравнительной оценке 95 стран мира исходя из качества и стоимости медицинских услуг, оснащенности больниц оборудованием, профессиональным уровнем медперсонала.

Отмечается, что каждому государству предоставляется от 1 до 100 баллов. Чем выше итоговая оценка, тем лучше система здравоохранения страны.

Интересно, что в первой десятке стран с лучшей медициной нет США и Канады, зато в нее вошли Тайвань, Испания, Австралия, Таиланд и Норвегия.

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Особенности каждой страны из десятки лучших

10. Австрия – лидер по количеству медицинского персонала. Здесь самая высокая в Евросоюзе плотность больниц: на каждые 100 тыс. работает 514 врачей. К примеру, в Бельгии на 100 тыс. пациентов приходится 297 врачей, а на Кипре – 338.

9. Норвегия – доступная медицина. Получить бесплатную медицинскую помощь могут граждане страны и иностранцы, живущие и работающие здесь более года. Для этого необходимо зарегистрироваться в Национальной системе страхования (NIS).

Большинство медучреждений в Норвегии государственные, в них можно лечиться бесплатно.

8. Таиланд – центр медицинского туризма Азии. Любопытно, что в государственных медучреждениях с пациентами общаются только на тайском языке.

В Таиланде не принято вызывать врачей домой. Пациенты приезжают в больницу самостоятельно, а после осмотра могут госпитализировать.

В бригадах скорой помощи нет врачей, только фельдшеры. Главная задача неотложной помощи – доставить пациента в госпиталь, где ему окажут медицинскую помощь.

7. Австралия – единые тарифы на медицинские услуги. Бесплатно лечиться в государственных больницах Австралии могут не только граждане страны, но и иностранцы с видом на жительство. Расходы покрывает государственное медицинское страхование Medicare.

Все государственные медучреждения работают по единым тарифам. Цены устанавливает правительство страны. Медицинская страховка покрывает все расходы кроме стоматологии, физиотерапии и мануальной терапии.

6. Испания – больше всего государственных медучреждений. Главное преимущество испанской системы здравоохранения – доступность. Клиники с новейшим оборудованием можно найти не только в крупных городах, но и в провинции.

Большинство больниц в Испании являются государственными. Во всех испанских больницах есть отделение скорой помощи.

Граждане страны и иностранцы, получившие вид на жительство в Испании, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Исключение составляет стоматология, эстетическая медицина и пластическая хирургия: такие услуги оплачивает пациент сам.

5. Дания – качественная бесплатная медицина. Расходы на здравоохранение в Дании — одни из самых высоких в ЕС и составляют 10,6% ВВП. Жители страны в среднем живут 81 год.

Большинство клиник и госпиталей страны — государственные, лечение у них бесплатное. Пациенты записываются прием к врачам общей практики, которые при необходимости направляют на консультацию к специалистам узкого профиля.

4. Франция – бесплатная медицина для резидентов. В стране работают 1 500 государственных и частных медицинских учреждений.

Чтобы получить медицинскую помощь, нужно прикрепиться к врачу общей практики. Врач осматривает пациента, выписывает рецепты, а при необходимости направляет к специалистам узкого профиля.

Средняя стоимость приема у врача общей практики – €23, офтальмолога – от €28. Государственная медицинская страховка (carte vitale) возмещает около 80% расходов на лечение. Чтобы компенсировать оставшиеся 20%, граждане страны покупают дополнительную медицинскую страховку.

3. Япония – лидер по продолжительности жизни. Япония замыкает тройку стран с самой лучшей медициной. Во многом благодаря достижениям медицины средняя продолжительность жизни страны составляет 84 года.

Японские клиники обладают ультрасовременным оборудованием. По данным ОЭСР, страна занимает первое место в мире по количеству аппаратов КТ и МРТ на душу населения.

Медицинские услуги доступны всем гражданам страны. До 90% стоимости медицинских услуг покрывает страховка, поэтому обратиться за помощью могут пенсионеры и малообеспеченные граждане.

2. Южная Корея – лучшая пластическая хирургия. Южная Корея признана одной из лучших стран в области пластической хирургии, лечения сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний.

О высоком уровне медицины в стране говорит и средняя продолжительность жизни корейцев – 80 лет.

1. Тайвань – лучшая в мире система здравоохранения. Тайвань лидирует в рейтинге стран по уровню здравоохранения по версии Numbeo. Частные и государственные клиники острова по оборудованию не уступают европейским.

Большинство медучреждений аккредитовано в JCI, оценивающей уровень профессиональной подготовки врачей и другого медперсонала, технологическую и административную инфраструктуру больниц. Сертификат об аккредитации выдается на три года, затем учреждение снова проходит проверку.

Все резиденты острова имеют медицинскую страховку. Страховка покрывает 98% стоимости лечения в государственных клиниках.

Отметим, что Украина занимает в этом рейтинге лишь 76 место. Тем не менее, у нас есть все основания гордится нашими мужественными медиками, бесконечно преданными профессии и пациенту.

Источник: DIP