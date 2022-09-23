Ежегодно эксперты сервиса Numbeo составляют рейтинг Health Care Index for Country. Речь идет о сравнительной оценке 95 стран мира исходя из качества и стоимости медицинских услуг, оснащенности больниц оборудованием, профессиональным уровнем медперсонала.
Отмечается, что каждому государству предоставляется от 1 до 100 баллов. Чем выше итоговая оценка, тем лучше система здравоохранения страны.
Интересно, что в первой десятке стран с лучшей медициной нет США и Канады, зато в нее вошли Тайвань, Испания, Австралия, Таиланд и Норвегия.
Особенности каждой страны из десятки лучших
10. Австрия – лидер по количеству медицинского персонала. Здесь самая высокая в Евросоюзе плотность больниц: на каждые 100 тыс. работает 514 врачей. К примеру, в Бельгии на 100 тыс. пациентов приходится 297 врачей, а на Кипре – 338.
9. Норвегия – доступная медицина. Получить бесплатную медицинскую помощь могут граждане страны и иностранцы, живущие и работающие здесь более года. Для этого необходимо зарегистрироваться в Национальной системе страхования (NIS).
Большинство медучреждений в Норвегии государственные, в них можно лечиться бесплатно.
8. Таиланд – центр медицинского туризма Азии. Любопытно, что в государственных медучреждениях с пациентами общаются только на тайском языке.
В Таиланде не принято вызывать врачей домой. Пациенты приезжают в больницу самостоятельно, а после осмотра могут госпитализировать.
В бригадах скорой помощи нет врачей, только фельдшеры. Главная задача неотложной помощи – доставить пациента в госпиталь, где ему окажут медицинскую помощь.
7. Австралия – единые тарифы на медицинские услуги. Бесплатно лечиться в государственных больницах Австралии могут не только граждане страны, но и иностранцы с видом на жительство. Расходы покрывает государственное медицинское страхование Medicare.
Все государственные медучреждения работают по единым тарифам. Цены устанавливает правительство страны. Медицинская страховка покрывает все расходы кроме стоматологии, физиотерапии и мануальной терапии.
6. Испания – больше всего государственных медучреждений. Главное преимущество испанской системы здравоохранения – доступность. Клиники с новейшим оборудованием можно найти не только в крупных городах, но и в провинции.
Большинство больниц в Испании являются государственными. Во всех испанских больницах есть отделение скорой помощи.
Граждане страны и иностранцы, получившие вид на жительство в Испании, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Исключение составляет стоматология, эстетическая медицина и пластическая хирургия: такие услуги оплачивает пациент сам.
5. Дания – качественная бесплатная медицина. Расходы на здравоохранение в Дании — одни из самых высоких в ЕС и составляют 10,6% ВВП. Жители страны в среднем живут 81 год.
Большинство клиник и госпиталей страны — государственные, лечение у них бесплатное. Пациенты записываются прием к врачам общей практики, которые при необходимости направляют на консультацию к специалистам узкого профиля.
4. Франция – бесплатная медицина для резидентов. В стране работают 1 500 государственных и частных медицинских учреждений.
Чтобы получить медицинскую помощь, нужно прикрепиться к врачу общей практики. Врач осматривает пациента, выписывает рецепты, а при необходимости направляет к специалистам узкого профиля.
Средняя стоимость приема у врача общей практики – €23, офтальмолога – от €28. Государственная медицинская страховка (carte vitale) возмещает около 80% расходов на лечение. Чтобы компенсировать оставшиеся 20%, граждане страны покупают дополнительную медицинскую страховку.
3. Япония – лидер по продолжительности жизни. Япония замыкает тройку стран с самой лучшей медициной. Во многом благодаря достижениям медицины средняя продолжительность жизни страны составляет 84 года.
Японские клиники обладают ультрасовременным оборудованием. По данным ОЭСР, страна занимает первое место в мире по количеству аппаратов КТ и МРТ на душу населения.
Медицинские услуги доступны всем гражданам страны. До 90% стоимости медицинских услуг покрывает страховка, поэтому обратиться за помощью могут пенсионеры и малообеспеченные граждане.
2. Южная Корея – лучшая пластическая хирургия. Южная Корея признана одной из лучших стран в области пластической хирургии, лечения сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний.
О высоком уровне медицины в стране говорит и средняя продолжительность жизни корейцев – 80 лет.
1. Тайвань – лучшая в мире система здравоохранения. Тайвань лидирует в рейтинге стран по уровню здравоохранения по версии Numbeo. Частные и государственные клиники острова по оборудованию не уступают европейским.
Большинство медучреждений аккредитовано в JCI, оценивающей уровень профессиональной подготовки врачей и другого медперсонала, технологическую и административную инфраструктуру больниц. Сертификат об аккредитации выдается на три года, затем учреждение снова проходит проверку.
Все резиденты острова имеют медицинскую страховку. Страховка покрывает 98% стоимости лечения в государственных клиниках.
Отметим, что Украина занимает в этом рейтинге лишь 76 место. Тем не менее, у нас есть все основания гордится нашими мужественными медиками, бесконечно преданными профессии и пациенту.
Источник: DIP