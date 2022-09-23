Щорічно експерти сервісу Numbeo складають рейтинг Health Care Index for Country. Йдеться про порівняльну оцінку 95 країн світу, виходячи з якості та вартості медичних послуг, оснащеності лікарень обладнанням, професійним рівнем медперсоналу.

Зазначається, що кожній державі надається від 1 до 100 балів. Чим вище підсумкова оцінка, тим краще система охорони здоров’я країни.

Цікаво, що в першій десятці країн з кращою медициною немає США і Канади, натомість до неї увійшли Тайвань, Іспанія, Австралія, Таїланд і Норвегія.

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Особливості кожної країни з десятки кращих

10. Австрія – лідер за кількістю медичного персоналу. Тут найвища в Євросоюзі щільність лікарень: на кожні 100 тис. осіб працює 514 лікарів. Наприклад, в Бельгії на 100 тис. пацієнтів припадає 297 лікарів, а на Кіпрі – 338.

9. Норвегія – доступна медицина. Отримати безкоштовну медичну допомогу можуть громадяни країни та іноземці, які живуть і працюють тут більше року. Для цього необхідно зареєструватися в Національній системі страхування (NIS).

Більшість медустанов в Норвегії державні, в них можна лікуватися безкоштовно.

8. Таїланд – центр медичного туризму Азії. Цікаво, що в державних медустановах з пацієнтами спілкуються виключно тайською мовою.

У Таїланді не прийнято викликати лікарів додому. Пацієнти приїжджають до лікарні самостійно, а після огляду їх можуть госпіталізувати.

У бригадах швидкої допомоги немає лікарів, тільки фельдшери. Головне завдання невідкладної допомоги – доставити пацієнта в госпіталь, де йому нададуть медичну допомогу.

7. Австралія – єдині тарифи на медичні послуги. Безкоштовно лікуватися в державних лікарнях Австралії можуть не тільки громадяни країни, а й іноземці з видом на проживання. Витрати покриває державне медичне страхування Medicare.

Всі державні медустанови працюють за єдиними тарифами. Ціни встановлює уряд країни. Медична страховка покриває всі витрати крім стоматології, фізіотерапії та мануальної терапії.

6. Іспанія – найбільше державних медзакладів. Головна перевага іспанської системи охорони здоров’я – доступність. Клініки з новітнім обладнанням можна знайти не тільки у великих містах, але і в провінції.

Більшість лікарень в Іспанії є державними. У всіх іспанських лікарнях є відділення швидкої допомоги.

Громадяни країни та іноземці, які отримали посвідку на проживання в Іспанії, мають право на безкоштовне медичне обслуговування. Виняток становить стоматологія, естетична медицина і пластична хірургія: такі послуги оплачує сам пацієнт.

5. Данія – якісна безкоштовна медицина. Витрати на охорону здоров’я в Данії — одні з найвищих в ЄС і становлять 10,6% ВВП. Жителі країни в середньому живуть 81 рік.

Більшість клінік і госпіталів країни — державні, лікування у них безкоштовне. Пацієнти записуються прийом до лікарів загальної практики, які при необхідності направляють на консультацію до фахівців вузького профілю.

4. Франція – безкоштовна медицина для резидентів. У країні працюють 1 500 державних і приватних медичних установ.

Щоб отримати медичну допомогу, потрібно прикріпитися до лікаря загальної практики. Лікар оглядає пацієнта, виписує рецепти, а при необхідності направляє до фахівців вузького профілю.

Середня вартість прийому у лікаря загальної практики – €23, офтальмолога – від €28. Державна медична страховка (carte vitale) відшкодовує близько 80% витрат на лікування. Щоб компенсувати решту 20%, громадяни країни купують додаткову медичну страховку.

3. Японія – лідер за тривалістю життя. Японія замикає трійку країн з найкращою медициною. Багато в чому завдяки досягненням медицини середня тривалість життя країни становить 84 роки.

Японські клініки володіють ультрасучасним обладнанням. За даними ОЕСР, країна займає перше місце в світі за кількістю апаратів КТ і МРТ на душу населення.

Медичні послуги доступні всім громадянам країни. До 90% вартості медичних послуг покриває страховка, тому звернутися за допомогою можуть пенсіонери та малозабезпечені громадяни.

2. Південна Корея – найкраща пластична хірургія. Південна Корея визнана однією з кращих країн в області пластичної хірургії, лікування серцево-судинної системи і онкологічних захворювань. Про високий рівень медицини в країні говорить і середня тривалість життя корейців – 80 років.

1. Тайвань – найкраща в світі система охорони здоров’я. Тайвань лідирує в рейтингу країн за рівнем охорони здоров’я за версією Numbeo. Приватні та державні клініки острова по обладнанню не поступаються європейським.

Більшість медустанов акредитовано в JCI, що оцінює рівень професійної підготовки лікарів та іншого медперсоналу, технологічну та адміністративну інфраструктуру лікарень. Сертифікат про акредитацію видається на три роки, потім установа знову проходить перевірку.

Всі резиденти острова мають медичну страховку. Страховка покриває 98% вартості лікування в державних клініках.

Відзначимо, що Україна займає в цьому рейтингу лише 76 місце. Тим не менш, у нас є всі підстави пишатися нашими мужніми медиками, до самопожертви відданими професії і пацієнту.

Джерело: DIP