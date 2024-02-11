Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт умер путем эвтаназии рука об руку со своей женой Евгенией, обоим было 93 года. Их смерть в прошлый понедельник, 5 февраля, рассматривается как часть растущей тенденции в стране к двойной эвтаназии.

Статистика двойной эвтаназии

Сообщается, что хотя эвтаназия пар все еще редка, впервые при обзоре всех случаев она была отмечена в 2020 году, когда 26 человек получили эвтаназию одновременно со своими партнерами. В следующем году их число выросло до 32, а в 2022 году — до 58.

По данным голландских СМИ, Ван Агт – премьер-министр с 1977 по 1982 год и первый лидер партии Христианско-демократический призыв.

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Режиссер Джерард Джонкман рассказал телекомпании NOS, что оба супруга были очень больны. Ван Агт так и не оправился полностью от кровоизлияния в мозг в 2019 году.

Когда разрешена эвтаназия

Эвтаназия и помощь в самоубийстве легальны в Нидерландах с 2002 года при шести состояниях, включая невыносимые страдания, отсутствие надежды на облегчение и давнее желание смерти.

Сообщается, что желание добровольно уйти из жизни должен подтвердить второй специалист, и в большинстве случаев акт эвтаназии семейный врач проводит на дому.