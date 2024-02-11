Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт помер шляхом евтаназії рука об руку зі своєю дружиною Євгенією, обом було 93 роки. Їхню смерть минулого понеділка, 5 лютого, розглядають як частину всечастішої тенденції в країні до подвійної евтаназії.

Статистика подвійної евтаназії

Повідомляється, що хоча евтаназія пар все ще рідкісна, вперше під час огляду всіх випадків її було відзначено 2020 року, коли 26 осіб отримали евтаназію одночасно зі своїми партнерами. Наступного року їхня кількість зросла до 32, а 2022 року – до 58.

За даними голландських ЗМІ, Ван Агт – прем’єр-міністр із 1977 до 1982 року та перший лідер партії Християнсько-демократичний заклик.

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Режисер Джерард Джонкман розповів телекомпанії NOS, що обоє з подружжя були дуже хворі. Ван Агт так і не оговтався повністю від крововиливу в мозок 2019 року.

Коли дозволена евтаназія

Евтаназія та допомога в самогубстві легальні в Нідерландах з 2002 року за шести станів, включно з нестерпними стражданнями, відсутністю надії на полегшення і давнім бажанням смерті.

Повідомляється, що бажання добровільно піти з життя має підтвердити другий фахівець, і в більшості випадків акт евтаназії сімейний лікар проводить вдома.