Конституційний суд Еквадору вчора, 7 лютого, сімома голосами з дев’яти проголосував за можливість лікарям допомогти невиліковно хворому пацієнту померти і не потрапити за це до в’язниці.

– Еквадор декриміналізував евтаназію і став другою країною Латинської Америки, яка дозволила цю процедуру, у відповідь на позов, поданий невиліковно хворим пацієнтом, – йдеться в повідомленні.

Боляче, самотньо і жорстоко

Повідомляється, що позов було подано в серпні 2023 року Паолою Ролдан, яка страждає на бічний аміотрофічний склероз (АЛС) – прогресуюче неврологічне захворювання, також відоме як хвороба Лу Геріга.

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У своїй скарзі Ролдан оскаржувала статтю Кримінального кодексу Еквадору, яка кваліфікує евтаназію як убивство і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 13 років.

– Я хочу спочивати з миром. Те, що я відчуваю, болісно, самотньо і жорстоко, – заявила прикута до ліжка Ролдан на судовому засіданні по відеозв’язку.

Евтаназія в Латинській Америці

Еквадор слідує стопами Колумбії, яка декриміналізувала евтаназію 1997 року. Законодавці Уругваю і Чилі наразі обговорюють це питання, а в Мексиці діє так званий закон про добру смерть, що дає змогу пацієнту або його сім’ї відмовитися від системи життєзабезпечення.

Суд доручив МОЗ Еквадору протягом двох місяців розробити регламент цієї процедури. Зі свого боку, офіс омбудсмена повинен буде протягом шести місяців розробити законопроєкт про евтаназію, який буде схвалений Конгресом протягом року.