В Італії вперше в історії медицини на законній підставі застосований метод евтаназії щодо чоловіка, який внаслідок паралічу був прикутий до ліжка 12 років.

Евтаназія – практика припинення життя людини, яка страждає на невиліковне захворювання й відчуває внаслідок цього нестерпні страждання.

Повідомляється, що Федеріко Карбоні з портового міста Сенегалія довелося подолати низку юридичних й бюрократичних проблем, перш ніж він отримав право накласти на себе руки.

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Більше року ЗМІ інформували італійців про страждання 44-річного чоловіка, відомого як Маріо, та його спроби піти з життя за допомогою самогубства в присутності лікаря.

Маріо був паралізований 12 років тому в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Повідомляється, що Маріо неодружений. У минулому він водій вантажівки. Перед введенням фатального препарату він був оточений рідними, друзями і людьми, які допомогли йому досягти мети.

На пресконференції в четвер, 16 червня, національний секретар Асоціації правозахисників Філомена Галло зачитала лист, який Карбоні написав минулого місяця.

– Я не можу заперечувати, що шкодую про розставання з життям, я був би неправий, якби сказав інакше. Тому що життя прекрасне, і у нас воно тільки одне. Але тепер я, нарешті, можу літати, куди захочу, – йдеться в листі.

За словами Галло, Карбоні продовжував боротися, навіть коли його здоров’я погіршилося.

– Федеріко хотів реалізувати своє право на вільний вибір в Італії, і він знав, що його опір стане свободою, доступною для всіх, – сказала вона.

Відзначається, що справа Карбоні підкреслює низку протиріч й обмежень італійського законодавства, які активісти руху за право на смерть десятиліттями оскаржують в країні, яка є резиденцією римсько-католицької церкви, що робить значний вплив на біоетику.

Постанова суду оголосила евтаназію дозволеною в Італії за певних обмежувальних обставин. Але законів, які забороняли б цю практику, немає.

Повідомляється, що у невиліковно хворих італійців є можливість відправитися до Швейцарії, щоб накласти на себе руки. Але це дороге і, в більшості випадків, фізично складне подорож.

Нагадаємо, що в 2017 році італійський парламент прийняв закон, яким надавав право дорослим громадянам вибирати медичну допомогу в кінці життя. Включаючи умови, на яких вони можуть відмовитися від підтримуючого життя лікування, включаючи штучне харчування, гідратацію й вентиляцію легень.

У знаменній постанові 2019 року Конституційний суд Італії заявив, що допомога в самогубстві не може вважатися злочином при дотриманні певних умов. А саме:

пацієнт повинен бути повністю психічно дієздатним;

страждати невиліковною хворобою, яка викликає важкі і нестерпні фізичні або психологічні страждання;

підтримувати життя доводиться за допомогою відповідних процедур.

Критики цього закону говорять, що він може змусити невиліковних пацієнтів робити трахеотомію або інші процедури тільки з метою отримання допомоги при самогубстві.

Фото: Luca Coscioni Association