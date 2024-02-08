Конституционный суд Эквадора вчера, 7 февраля, семью голосами из девяти проголосовал за возможность врачам помочь неизлечимо больному пациенту умереть и не попасть за это в тюрьму.

— Эквадор декриминализовал эвтаназию и стал второй страной Латинской Америки, разрешившей эту процедуру, в ответ на иск, поданный неизлечимо больным пациентом, — говорится в сообщении.

Больно, одиноко и жестоко

Сообщается, что иск был подан в августе 2023 года Паолой Ролдан, страдающей боковым амиотрофическим склерозом (АЛС) — прогрессирующим неврологическим заболеванием, также известным как болезнь Лу Герига.

В своей жалобе Ролдан оспаривала статью Уголовного кодекса Эквадора, которая квалифицирует эвтаназию как убийство и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 13 лет.

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— Я хочу покоиться с миром. То, что я испытываю, болезненно, одиноко и жестоко, — заявила прикованная к постели Ролдан на судебном заседании по видеосвязи.

Эвтаназия в Латинской Америке

Эквадор следует по стопам Колумбии, которая декриминализовала эвтаназию в 1997 году. Законодатели Уругвая и Чили в настоящее время обсуждают этот вопрос, а в Мексике действует так называемый закон о хорошей смерти, который позволяет пациенту или его семье отказаться от системы жизнеобеспечения.

Суд поручил Минздраву Эквадора в течение двух месяцев разработать регламент этой процедуры. Со своей стороны, офис омбудсмена должен будет в течение шести месяцев разработать законопроект об эвтаназии, который будет одобрен Конгрессом в течение года.