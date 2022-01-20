Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что снова переболел коронавирусной инфекцией. Первый раз это случилось летом 2020 года. По его словам, оба раза болезнь протекала бессимптомно и оба раза он перенес ее на ногах.

— Мы замечаем, что этот Омикрон — совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, мы скатились уже к обычному гриппу, — предположил Лукашенко.

И добавил, что узнал об инфекции, когда сделали “какой-то там тест”.

Отметим, что и в этот раз самопровозглашенный президент Беларуси продемонстрировал удивительную “осведомленность” в медицинской теме. К примеру, он заявил, что Омикрон “пневмонии не дает”.

Этим он пополнил список своих советов по лечению Covid-19, которые уже стали анекдотичными. Самые популярные из них — лечить коронавирус трактором и травить его водкой.

Напомним, что в начале пандемии Лукашенко весьма скептически воспринимал угрозу смертельно опасного вируса. В разгар инфекции в 2020 году в стране не вводили всеобщего карантина. Границы Минск также не закрывал — их закрыли Украина, Польша, Россия, Литва и Латвия.