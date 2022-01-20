Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що знову перехворів на коронавірусну інфекцію. Вперше це сталося влітку 2020 року. За його словами, обидва рази хвороба протікала безсимптомно і обидва рази він переніс її на ногах.

– Ми помічаємо, що цей Омікрон – зовсім інший вірус. Може, я підозрюю, ми скотилися вже до звичайного грипу, – припустив Лукашенко.

І додав, що дізнався про інфекцію, коли зробили “якийсь там тест”.

Зазначимо, що і цього разу самопроголошений президент Білорусі продемонстрував дивовижну “обізнаність” у медичній темі. Наприклад, він заявив, що Омікрон “пневмонії не дає”.

Цим він поповнив список своїх порад щодо лікування Covid-19, які вже стали анекдотичними. Найпопулярніші з них – лікувати коронавірус трактором і труїти його горілкою.

Нагадаємо, що на початку пандемії Лукашенко вельми скептично сприймав загрозу смертельно небезпечного вірусу. У розпал інфекції в 2020 році в країні не вводили загального карантину. Кордони Мінськ також не закривав – їх закрили Україна, Польща, Росія, Литва і Латвія.