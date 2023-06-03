Команда медиков и ученых из Женевского университета разработала новый метод персонализации лечения онкологии, протестировав его на искусственных опухолях.

Этот инновационный метод предусматривает тестирование различных лекарств без использования тела пациента или проведения экспериментов на животных. Вместо этого использовались органоиды — крошечные копии органов и тканей, полученные от самих пациентов. На них и испытывали лечение различными химиопрепаратами.

Результаты были опубликованы в Журнале экспериментальных и клинических исследований рака.

Речь шла о раке толстой кишки, который ежегодно поражает более 1,4 млн человек, из них 700 тыс. со смертельным исходом.

Он занимает третье место среди наиболее диагностируемых видов рака в мире и второе место среди наиболее смертоносных после рака легких.

Его лечение основывается прежде всего на комбинации химиотерапевтических препаратов. Однако эффективность такого лечения варьируется от пациента к пациенту, а побочные эффекты слишком значительны.

Это также приводит к прогрессирующей медикаментозной устойчивости у большинства пациентов. И химиотерапия перестает действовать.

Чтобы оптимизировать комбинации химиотерапевтических препаратов для каждого конкретного пациента, команда под руководством Патриции Новак-Сливинской нашла решение с помощью органоидов.

Органоиды — трехмерные клеточные структуры, созданные в лаборатории и точно повторяющие строение и функции определенных тканей и органов.

Для начала медики взяли материал из раковой ткани пациентов женевских университетских больниц. Культивируя стволовые клетки из этих тканей, ученые смогли получить органеллы из опухоли каждого пациента.

На них было протестировано семь препаратов химиотерапии. В зависимости от реакции на лечение конкретного органоида подбирали ту или иную комбинацию и дозировку препаратов индивидуально для каждого пациента.

Испытания проводились в течение двух недель.

— Это клинически значимые временные рамки, необходимые медикам для выбора лечения после постановки диагноза, — говорит Патриция Новак-Сливинская.

Этот инновационный подход только что запатентован. Он предлагает индивидуальное лечение многих форм рака, а также других заболеваний, например, сердечно-сосудистых или вирусных.

Источник: SciTechDaily