Команда медиків і учених з Женевського університету розробила новий метод персоналізації лікування онкології, протестувавши його на штучних пухлинах.

Цей інноваційний метод передбачає тестування різних ліків без використання тіла пацієнта або проведення експериментів на тваринах. Замість цього використовувалсь органоїди – крихітні копії органів і тканин, отримані від самих пацієнтів. На них і випробовували лікування різними хіміопрепаратами.

Результати були опубліковані в Журналі експериментальних і клінічних досліджень раку.

Ішлося про рак товстої кишки, який щорічно вражає понад 1,4 мільйона осіб, з них 700 тис. зі смертельними наслідками.

Він посідає третє місце серед найбільш діагностованих видів раку у світі та друге місце серед найбільш смертоносних після раку легенів.

Його лікування ґрунтується насамперед на комбінації хіміотерапевтичних препаратів. Однак ефективність такого лікування варіюється від пацієнта до пацієнта, а його побічні ефекти надто значні.

Це також призводить до прогресуючої медикаментозної стійкості у більшості пацієнтів. І хіміотерапія перестає діяти.

Щоб оптимізувати комбінації хіміотерапевтичних препаратів для кожного конкретного пацієнта, команда під керівництвом Патриції Новак-Слівінської знайшла рішення за допомогою органоїдів.

Органоїди – створені в лабораторії клітинні структури, що точно повторюють будову та функції певних тканин і органів.

Для початку медики взяли матеріал із ракової тканини пацієнтів женевських університетських лікарень. Культивуючи стовбурові клітини з цих тканин, вчені змогли отримати органели з пухлини кожного пацієнта.

На них було протестовано сім препаратів хіміотерапії. Залежно від реакції на лікування конкретного органоїда, підбирали ту чи іншу комбінацію і дозування препаратів індивідуально для кожного пацієнта.

Випробування проводилися протягом двох тижнів.

– Це клінічно значущі часові рамки, необхідні медикам для вибору лікування після постановки діагнозу, – каже Патриція Новак-Слівінська.

Цей інноваційний підхід щойно запатентований. Він пропонує індивідуальне лікування багатьох форм раку, а також інших захворювань, наприклад, серцево-судинних або вірусних.

Джерело: SciTechDaily