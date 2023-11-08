Украинский защитник перенес два инфаркта и два инсульта во время выполнения своих обязанностей на передовой.
Сейчас мужчина получает помощь во Львове
Военная служба
59-летний майор Иван Голюка из Коломыи работал в правоохранительных органах. С началом полномасштабной войны пошел в местную тероборону.
Через два месяца мужчина нес службу в Донецкой области. Там он стал заместителем комбата по морально-психологическому обеспечению.
В течение своей службы Иван вывозил тела погибших побратимов и возвращал их родным для прощания.
Мужчина прошел через тяжелые моменты, переживая потерю каждого бойца, и пытался помочь семьям и побратимам пережить тяжелые потери.
Симптомы болезней
Со временем Иван начал чувствовать боль в сердце. К врачу обратился, только когда стало совсем плохо. После диагностики оказалось, что у него инфаркт и пройденные инсульты.
После операций и лечения в Запорожье Ивана Голюку перевели в Киев на на еще одну операцию.
В Национальном реабилитационном центре UNBROKEN он получает профессиональную помощь физиотерапевтов, эрготерапевтов и психолога, которые помогают ему восстановить здоровье и справиться с травмами.
Сейчас майор Голюка чувствует себя лучше, его цель — не только восстановить физическое здоровье, но и найти новое призвание после службы.
Он верит, что если здоровье позволит, он продолжит службу, поскольку считает своей миссией быть рядом и поддерживать своих побратимов из Вооруженных сил.
Источник: Незламные
Фото: Незламные