Украинский защитник перенес два инфаркта и два инсульта во время выполнения своих обязанностей на передовой.

Сейчас мужчина получает помощь во Львове

Военная служба

59-летний майор Иван Голюка из Коломыи работал в правоохранительных органах. С началом полномасштабной войны пошел в местную тероборону.

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Через два месяца мужчина нес службу в Донецкой области. Там он стал заместителем комбата по морально-психологическому обеспечению.

В течение своей службы Иван вывозил тела погибших побратимов и возвращал их родным для прощания.

Мужчина прошел через тяжелые моменты, переживая потерю каждого бойца, и пытался помочь семьям и побратимам пережить тяжелые потери.

Симптомы болезней

Со временем Иван начал чувствовать боль в сердце. К врачу обратился, только когда стало совсем плохо. После диагностики оказалось, что у него инфаркт и пройденные инсульты.

После операций и лечения в Запорожье Ивана Голюку перевели в Киев на на еще одну операцию.

В Национальном реабилитационном центре UNBROKEN он получает профессиональную помощь физиотерапевтов, эрготерапевтов и психолога, которые помогают ему восстановить здоровье и справиться с травмами.

Сейчас майор Голюка чувствует себя лучше, его цель — не только восстановить физическое здоровье, но и найти новое призвание после службы.

Он верит, что если здоровье позволит, он продолжит службу, поскольку считает своей миссией быть рядом и поддерживать своих побратимов из Вооруженных сил.

Источник: Незламные

Фото: Незламные