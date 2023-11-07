Военный, которому ранее достали металлический осколок из сердца, чувствует себя хорошо.
Алексей Пилипчук родом из Волновахи. В своем городе он работал водителем, но когда его дом разрушили, мужчина переехал в Черкасскую область.
Осколок в сердце
С нового места жительства Алексей ушел на войну. Во время выполнения боевого задания в Донецкой области военный получил минно-взрывную травму.
Как получил ранение, Алексей помнит хорошо, после перед глазами было только небо.
Осколок прошел насквозь через руку и застрял в сердце.
Военный после операции
Ранее Факты ICTV писали, что из сердца Алексея достали металлический осколок в институте Амосова.
После операции боец идет на поправку. Военный уже самостоятельно может дойти на перевязки.
Мужчина благодарен медикам и говорит, что после выздоровления планирует возвращаться к военному делу. Позже в планах Алексея — создать семью и родить детей.
Источник: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова
Фото: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова