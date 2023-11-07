Военный, которому ранее достали металлический осколок из сердца, чувствует себя хорошо.

Алексей Пилипчук родом из Волновахи. В своем городе он работал водителем, но когда его дом разрушили, мужчина переехал в Черкасскую область.

Осколок в сердце

С нового места жительства Алексей ушел на войну. Во время выполнения боевого задания в Донецкой области военный получил минно-взрывную травму.

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Как получил ранение, Алексей помнит хорошо, после перед глазами было только небо.

Осколок прошел насквозь через руку и застрял в сердце.

Военный после операции

Ранее Факты ICTV писали, что из сердца Алексея достали металлический осколок в институте Амосова.

После операции боец идет на поправку. Военный уже самостоятельно может дойти на перевязки.

Мужчина благодарен медикам и говорит, что после выздоровления планирует возвращаться к военному делу. Позже в планах Алексея — создать семью и родить детей.

Источник: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова

Фото: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова