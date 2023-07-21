Специалисты Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова успешно извлекли из сердца военнослужащего кусок камня, с которым он жил почти год.

Об этом на своей странице в Facebook рассказали сотрудники Института.

— Военный Александр из Винницкой области стал первым пациентом, которому из самого сердца достали каменный обломок, — говорится в сообщении.

Как рассказал директор Института Амосова Василий Лазоришинец, который возглавил операцию, до этого времени специалисты клиники имели дело только с металлическими, стеклянными и пластиковыми обломками.

По словам Лазоришинца, с 2014 года вместе с военными хирургами и специалистами Института имени Шалимова разработали специальные неодимовые магниты, которые применяют для того, чтобы находить и удалять металлические обломки в случае поражения грудной клетки и сердца.

— Но, как видите, имеем дело не только с ранениями металлическими предметами, – говорит ведущий украинский кардиохирург.

По словам самого военнослужащего, тяжелое ранение в голову он получил еще год назад. Немного подлечившись, вернулся в строй, чтобы гнать врага с родной земли. Но недавно почувствовал, что тянет правую руку и ногу. Дальше началась одышка, появились боли в спине.

После КТ-диагностики Александр узнал, что имеет ранение сердца. Мужчина даже не представляет, каким образом в него проник камень.

По словам медиков, защитник уже выписался домой. Его жизни больше ничего не угрожает.

Источник: Институт Амосова