Фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова успішно витягли з серця військовослужбовця шматок каменя, з яким він жив майже рік.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіли співробітники Інституту.

– Військовий Олександр із Вінницької області став першим пацієнтом, якому з самого серця дістали кам’яний уламок, – ідеться в повідомленні.

Як розповів директор Інституту Амосова Василь Лазоришинець, який очолив операцію, до цього часу фахівці клініки мали справу тільки з металевими, скляними та пластиковими уламками.

За словами Лазоришинця, з 2014 року разом із військовими хірургами та фахівцями Інституту імені Шалімова розробили спеціальні неодимові магніти, які застосовують для того, щоб знаходити й видаляти металеві уламки в разі ураження грудної клітки та серця.

– Але, як бачите, маємо справу не лише з пораненнями металевими предметами, – каже провідний український кардіохірург.

За словами самого військовослужбовця, важке поранення в голову він отримав ще рік тому. Трохи підлікувавшись, повернувся в стрій, щоб гнати ворога з рідної землі. Але нещодавно відчув, що тягне праву руку і ногу. Далі почалася задишка, з’явилися болі в спині.

Після КТ-діагностики Олександр дізнався, що має поранення серця. Чоловік навіть не уявляє, яким чином у нього проник камінь.

За словами медиків, захисник уже виписався додому. Його життю більше нічого не загрожує.

Джерело: Інститут Амосова