Військовий, якому раніше дістали металевий уламок із серця, почувається добре.
Олексій Пилипчук родом із Волновахи. У своєму місті він працював водієм, але коли його будинок зруйнували, чоловік переїхав у Черкаську область.
Осколок у серці
З нового місця проживання Олексій пішов на війну. Під час виконання бойового завдання на Донеччині військовий отримав мінно-вибухову травму.
Як отримав поранення, Олексій пам’ятає добре, після цього перед очима було лише небо.
Осколок пройшов наскрізь через руку та застряг у серці.
Військовий після операції
Раніше Факти ICTV писали, що з серця Олексія дістали металевий уламок в інституті Амосова.
Після операції боєць вже видужує. Військовий вже самотужки може дійти на перев’язки.
Чоловік вдячний медикам і каже, що після одужання планує повертатися до військової справи. Пізніше в планах Олексія — створити сім’ю та народити дітей.
Джерело: Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова
Фото: Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова