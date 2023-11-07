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Вже видужує: військовий, якому в Києві витягли уламок з серця, планує повернутися на службу

7 Листопада 2023, 11:51
Ольга Боднарчук редактор
Вже видужує: військовий, якому в Києві витягли уламок з серця, планує повернутися на службу

Військовий, якому раніше дістали металевий уламок із серця, почувається добре.

Олексій Пилипчук родом із Волновахи. У своєму місті він працював водієм, але коли його будинок зруйнували, чоловік переїхав у Черкаську область.

Осколок у серці

З нового місця проживання Олексій пішов на війну. Під час виконання бойового завдання на Донеччині військовий отримав мінно-вибухову травму.

Зараз дивляться

Як отримав поранення, Олексій пам’ятає добре, після цього перед очима було лише небо.

Осколок пройшов наскрізь через руку та застряг у серці.

Військовий після операції

Раніше Факти ICTV писали, що з серця Олексія дістали металевий уламок в інституті Амосова.

Після операції боєць вже видужує. Військовий вже самотужки може дійти на перев’язки.

Чоловік вдячний медикам і каже, що після одужання планує повертатися до військової справи. Пізніше в планах Олексія — створити сім’ю та народити дітей.

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Джерело: Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

Фото: Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

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