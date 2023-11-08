Український захисник переніс два інфаркти та два інсульти під час виконання своїх обов’язків на передовій.

Зараз чоловік отримує допомогу у Львові

Військова служба

59-річний Майор Іван Голюка з Коломиї, там він працював у правоохоронних органах. З початком повномасштабної війни він пішов до місцевої тероборони.

Зараз дивляться

За два місяці чоловік ніс службу на Донеччині. Там він став заступником комбата з морально-психологічного забезпечення.

Протягом своєї служби Іван вивозив тіла загиблих побратимів та повертав їх рідним для прощання.

Іван Голюка пройшов через важкі моменти, переживаючи втрату кожного бійця, і намагався допомогти родинам та братам заспокоїтись та пережити цю важку втрату.

Симптоми хвороб

Іван почав відчувати біль в серці. До лікаря звернувся аж коли стало зовсім погано.

Після діагностики виявилося, що у нього інфаркт та пройдені інсульти.

Після операцій і лікування в Запоріжжі Івана Голюку перевели до Києва на ще одну операцію.

У Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN він отримує фахову допомогу фізіотерапевтів, ерготерапевтів та психолога, які допомагають йому відновити здоров’я та впоратися з травмами.

Наразі майор Голюка почуває себе краще, і його мета – не лише відновити фізичне здоров’я, а й знайти своє нове покликання після служби.

Він вірить, що якщо здоров’я дозволить, він продовжить службу, оскільки вважає своєю місію бути поруч і підтримувати своїх братів зі Збройних сил.

Джерело: Незламні

Фото: Незламні